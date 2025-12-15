Novi predsjednik Čilea u intervjuu za Večernji list govorio: 'Zahvalni smo na tome koliko su Hrvati pridonijeli našoj zemlji'

Nisam populist. Populist govori da će sve promijeniti u sat vremena. Smatram da moramo naporno raditi i donositi ispravne odluke kako bismo promijenili stvari u zemlji." Rekao nam je to 2023. u intervjuu za Večernji list José Antonio Kast, čileanski političar koji je u nedjelju pobijedio u drugom krugu predsjedničkih izbora s 58% glasova u svojoj zemlji te će tako postati novi predsjednik Čilea. Kast će biti inauguriran 11. ožujka 2026. godine, i to nakon četverogodišnjeg mandata Gabriela Borica, Čileanca hrvatskog podrijetla i ljevičarskih uvjerenja. Boric se nije opet mogao kandidirati jer ustav brani bilo kojem političaru da se dva puta uzastopno kandidira za predsjednika. No, Boriceva koalicija poslala je na izbore komunističku političarku Jeannette Jaru koja je osvojila 42% glasova u drugom krugu što je Kastu omogućilo relativno uvjerljivu pobjedu.

Kast je u ljeto 2023. u Zagrebu gostovao na konferenciji konzervativne udruge Centar za obnovu kulture (COK) koju vodi Stjepo Bartulica, a među govornicima je bio i Janez Janša. U intervjuu koji je tom prilikom dao Večernjem listu, Kast je razgovarao na mješavini neuvjerljivog engleskog jezika i španjolskog, uz prevoditelja. Radi se o prilično neposrednom i pristupačnom čovjeku koji ničime nije odavao da je već tada vjerojatni favorit za budućeg čileanskog predsjednika. Odbacivao je tvrdnje zapadnih mainstream medija koji su ga zvali populistom i krajnjim desničarom. No, nedvosmisleno je ponavljao kako smatra da je Gabriel Boric – loš predsjednik.

- Ne govorim o njemu osobno, već o njegovim politikama koje su vrlo loše. Dovodi u pitanje čileansku otvorenost prema svijetu. U kampanji je govorio da želi preispitati državne trgovinske sporazume, a kada je došao na vlast, rekao je da to ne može učiniti jer nam oni trebaju. Rekao je studentima da će im platiti školarine pa će za njih biti besplatne, a sada kaže da to ipak ne može napraviti. Govorio je i da će država kupovati stanove, a sada kaže da to neće moći učiniti. Prije je rekao da nemamo probleme s inflacijom, a sada govori da imamo. Govori ljudima mnoge stvari, i oni su vjerovali da će biti najbolji predsjednik koji će sve promijeniti. Bio je izabran s 55 posto glasova, mjesec dana nakon izbora imao je podršku od 70 posto. Sada pak samo 28 posto stanovnika misli da je dobar predsjednik. U godinu i pol dana rejting mu je potonuo brže nego bilo kojem drugom predsjedniku prije njega, kako lijevima tako i desnima – govorio nam je tada Kast.



S obzirom na to da je Boric Čileanac hrvatskog podrijetla, Kasta smo tada pitali za njegovo mišljenje o toj zajednici.



- Za Čile, imigracija iz Hrvatske bila je vrlo važna. Imamo možda i najveću zajednicu ljudi hrvatskog podrijetla u svijetu. Na sjeveru i jugu razvoju zemlje pridonijeli su rad i ideje ljudi iz Hrvatske. Vrlo smo zahvalni na tome što su Hrvati učinili za Čile. Svi ti ljudi žele imati bolji život. Kriminal, autoceste, aerodromi vas ne pitaju jeste li ljevičar ili desničar. Hrvati koji su u Čileu Čileanci su, što sam i ja, iako su mi roditelji iz Njemačke – govorio je Kast.