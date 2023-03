Ukrajinci imaju novo moćno oružje? Na ruske tenkove šalju 'kamikaza' vozila

Ukrajinski vojnici ruske tenkove navodno raznose pomoću miniranih automobila na daljinsko upravljanje mobitelom, piše Daily Mail. Naime na društvenim je mrežama prošlog vikenda objavljen video, koji je navodno dio dokumentarnog filma o 3. odvojenoj udarnoj brigadi Oružanih snaga Ukrajine (OSU). Ta snimka prikazuje, tvrde mediji, kako ukrajinska vojska bespilotna, tzv. kamikaza, vozila, prvo opremaju minama, a zatim ih daljinskim upravljanjem odvezu do ruskih meta. Kontroliraju ih, kako se tvrdi u videu pomoću mobitela. Jedan je takav automobil detoniran na objavljenoj snimci.

Proruski kanal na komunikacijskoj platformi Telegram pisao je već ranije o tim tzv. ukrajinskim UGV-ima zaključujući kako su opasni za oklopna vozila, ljude i rovove. Sve je te informacije nemoguće neovisno potvrditi, a ukrajinska vojska nije objavila koliko ima takvih vozila, te koliko ih često koriste.

Ukraine’s 3rd Assault Brigade is using kamikaze UGVs packed with explosives on Russian positions. https://t.co/twxwOUKqKZ pic.twitter.com/11Z9fMS9lw