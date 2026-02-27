Naši Portali
UBOJSTVO IZ KORISTOLJUBLJA

Podignuta optužnica protiv Borne Tudora koji je ubio oca i dijelove tijela razbacao po splitskim plažama

Split: U lu?ici Zenta prona?en trup muškarca bez glave i nogu
Foto: Tino Juric/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vanja Majetić/Hina
27.02.2026.
u 22:22

Tužiteljstvo ističe da je žrtva zadobila teške i po život opasne ozljede, od kojih je trpjela bolove i patnje te preminula. Mediji su ranije izvijestili da je Tudor raskomadao svog oca u kadi, a potom dijelove njegovog tijela bacio na plažama Žnjan i Zenta

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je, nakon provedene istrage, podiglo pred splitskim Županijskim sudom optužnicu protiv Borne Tudora (58) zbog ubojstva iz koristoljublja svog oca Uroša Tičinovića čije je dijelove tijela bacio po plažama. Kako je izvijestilo tužiteljstvo, optužnica tereti Tudora za kaznena djela teškog ubojstva i prijevare. Stavlja mu se na teret da je početkom listopada 2012., u stanu na području Splitsko-dalmatinske županije, zadao više udaraca po tijelu i glavi svog teško bolesnog i nepokretnog 90-godišnjeg oca, koji se nije mogao braniti ili pobjeći, a sve kako bi se domogao njegovog novca od mirovine i određenih drugih prava.

Tužiteljstvo ističe da je žrtva zadobila teške i po život opasne ozljede, od kojih je trpjela bolove i patnje te preminula, dok se Tudor tereti da je u nakani prikrivanja smrti žrtve, dijelove mrtvog tijela žrtve bacio na području Splitsko-dalmatinske županije. Mediji su ranije izvijestili da je Tudor raskomadao svog oca u kadi, a potom dijelove njegovog tijela bacio na plažama Žnjan i Zenta. Osim toga, Tudor se tereti da je od listopada 2012. do kolovoza 2025. prikrivao očevu smrt od nadležnih tijela i preuzimao njegovu mirovinu, čime je oštetio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje za 78.011 eura. U optužnici je predloženo da se protiv okrivljenika produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

