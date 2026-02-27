Naši Portali
ZADOBIO TEŠKE OZLJEDE

Vlak udario mladića na splitskom kolodvoru, u životnoj je opasnosti

U Splitu vlak naletio na pješaka
PIXSELL
VL
Autor
Žaklina Jurić/Hina
27.02.2026.
u 22:41

Uzroci nesreće još uvijek nisu poznati

Mlađa muška osoba zadobila je višestruke teške tjelesne ozljede opasne po život nakon što ga je u petak navečer na splitskom glavnom Željezničkom kolodvoru udario vlak, doznaje se u splitskoj bolnici. Nesreća se dogodila oko 20 sati. Nastradali muškarac je, nakon što su ga izvukli vatrogasci, prevezen u KBC Split gdje mu se ukazuje pomoć. Trenutno su na terenu sve hitne službe. Uzroci te nesreće još uvijek nisu poznati, no policija na mjestu događaja obavlja očevid.
Ključne riječi
nesreća pješak vlak Split

