Vlak udario mladića na splitskom kolodvoru, u životnoj je opasnosti

Mlađa muška osoba zadobila je višestruke teške tjelesne ozljede opasne po život nakon što ga je u petak navečer na splitskom glavnom Željezničkom kolodvoru udario vlak, doznaje se u splitskoj bolnici. Nesreća se dogodila oko 20 sati. Nastradali muškarac je, nakon što su ga izvukli vatrogasci, prevezen u KBC Split gdje mu se ukazuje pomoć. Trenutno su na terenu sve hitne službe. Uzroci te nesreće još uvijek nisu poznati, no policija na mjestu događaja obavlja očevid.