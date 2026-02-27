Naši Portali
PROUZROČENA VELIKA ŠTETA

Muškarac ilegalno odlagao otpad u šumi pa završio u istražnom zatvoru

Zagreb: Divlje odlagalište glomaznog otpada nedaleko jezera Jarun
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Vanja Majetić/Hina
27.02.2026.
u 22:52

Osumnjičeni su znali da se radi o tvarima koje mogu u znatnoj mjeri predstavljati rizik za okoliš, ističe tužiteljstvo

Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredio je istražni zatvor 43-godišnjaku koji je zajedno sa 37-godišnjakom dulje vrijeme na poljoprivrednim i šumskim zemljištima na području Pušče odlagao veću količinu različitog otpada. Tužiteljstvo je izvijestilo da je sudac istrage odredio 43-godišnjaku pritvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i to na prijedlog Općinskog državnog odvjetništva u Novom Zagrebu. Sumnja se da su 43-godišnjak i 37-godišnjak kao odgovorne osobe trećeosumnjičene tvrtke, od 2013. do 25. veljače ove godine, protivno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom i bez dozvole za gospodarenje otpadom, na zemljištima u vlasništvu osumnjičene tvrtke nedozvoljeno odlagali, sakupljali, skladištili, obrađivali i prevozili veću količinu otpada.

Pritom su, ističe tužiteljstvo, znali da se radi o tvarima koje mogu u znatnoj mjeri predstavljati rizik za okoliš. Stoga postoji osnovana sumnja da je takvim postupanjem ugrožena kvaliteta tla i vode. Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu donijelo je rješenje kojim su 37-godišnjaku i osumnjičenoj tvrtki određene mjere opreza zabrane obavljanja određene poslovne djelatnosti.

Velika akcija u Srbiji: 'Pala' grupa pedofila, pronađeno nekoliko gigabajta sadržaja kojeg su dijelili
Ključne riječi
odlaganje otpada otpad istražni zatvor

