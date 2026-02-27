Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZLOUPORABA DROGA

FOTO Policija u Osijeku otkrila laboratorij marihuane

Foto: PU osječko-baranjska
1/4
Autor
Karolina Lubina
27.02.2026.
u 11:36

Policija razbila ilegalne laboratorije za uzgoj marihuane u Osijeku, prijavljene brojne osobe zbog zloupotrebe droga

Tijekom posljednja dva dana policijski službenici PU osječko-baranjske su prekršajno i kazneno prijavili niz osoba zbog zlouporabe droga
 
Naime, temeljem naloga Općinskog suda u Osijeku policijski službenici su obavili pretrage dva doma 30-godišnjaka iz okolice Osijeka i drugih prostorija prilikom kojih su pronađena i uz potvrdu oduzeta četiri laboratorija za unutarnji uzgoj marihuane sa svom potrebnom opremom za rast biljaka, kao što su lampe, ventilatori, gnojivo i drugo. U ovim pretragama pronađeno je i 161 gram marihuane, 29 stabljika marihuane, četiri precizne digitalne vage te 2.355 eura.
 
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 29-godišnji Osječanin počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Naime, temeljem naloga Općinskog suda u Osijeku policijski službenici obavili su pretragu doma i drugih prostorija, kojima se koristi 29-godišnjak, prilikom koje je pronađen i uz potvrdu oduzet laboratorij za unutarnji uzgoj marihuane sa svom potrebnom opremom za rast biljaka, kao što su lampe, ventilatori i drugo. Pronađeno je i 268,2 grama marihuane, šest stabljika marihuane, mobitel te precizna digitalna vaga.
 
Daljnjim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 29-godišnjak osim kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama počinio i kazneno djelo omogućavanja trošenja droga. Naime, dao je godinu dana starijem Osječaninu joint, kojega je ovaj potom konzumirao. Protiv osumnjičenih slijedi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
 
Osim toga, unatrag dva dana na području svoje nadležnosti utvrdili su i osam prekršaja iz čl. 3. st. 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga te jedan prekršaj iz čl. 24. st. 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga. Prilikom ovih postupanja uz potvrdu je oduzeto ukupno 39,8 grama marihuane te 100 tableta od 5 mg, s djelatnom tvari koja se nalazi na popisu droga. Protiv počinitelja prekršaja slijede optužni prijedlozi nadležnim sudovima.
Ključne riječi
policija droga

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!