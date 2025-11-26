Uhićen prevarant 'Bruno Horvat': Zagrepčanima nudio lažne ugovore za stan pa nestao s novcem

Posljednjih dana društvene mreže i medije preplavila je priča o prevarantu koji se predstavljao kao Bruno Horvat i varao ljude iznajmljujući stanove koji zapravo, nisu bili njegovi. Kratkoročno bi unajmio stan u Zagrebu, a zatim ga oglašavao kao dugoročni najam. Potencijalnim najmoprimcima nudio je ugovor na godinu dana te pritom uzimao polog i prvu najamninu, ukupno oko 900 eura.

Prevarant je, prema riječima žrtava, djelovao vrlo uvjerljivo, stanovi su bili uredni, cijene niže od prosjeka, a imao je i pripremljene kuverte s ugovorima. Mladić iz Zagreba koji je za N1 ispričao svoju priču kaže kako je sve izgledalo legitimno, dok prvi put nije pokušao ući u “unajmljeni” stan. “Ključevi nisu otvarali ništa. U zgradi sam pronašao kontakt pravog vlasnika, koji mi je rekao da se ista stvar događa već danima,” opisuje. Dodaje da je prevarant djelovao nervozno, ali u trenutku potpisivanja ugovora nije sumnjao jer je, poput mnogih, očajnički tražio stan u gradu gdje je potražnja golema.

Žrtve navode da je priča koju im je prevarant “prodao” zvučala moguće, da prelazi s kratkoročnog najma na dugoročni. Mnogi priznaju da bi, u okolnostima u kojima se nalaze, i sami povjerovali. Danas, stigao je i službeni razvoj događaja. Policija je objavila da je na području Policijske uprave zadarske uhićen 48-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, koji se dovodi u vezu s ovim slučajem.

Prema policijskom priopćenju, muškarac je osumnjičen za kazneno djelo prijevare iz članka 236. stavka 1. Kaznenog zakona, počinjeno na štetu više osoba putem lažnih najamnih ponuda. Osumnjičenik je pod policijskim nadzorom, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.