Ukrajina izvela zračni desant iza ruskih linija u posljednjoj većoj prometnoj točki prema zapadnom Donbasu

Novinar The Economista, Oliver Carroll objavio je informacije prema kojima je Ukrajinska vojna obavještajna služba (GUR) pokrenula je protuofenzivu kod Pokrovska, s ciljem ponovnog otvaranja ključnih logističkih linija koje su bile ugrožene ruskim napadima. Carroll je na platformi X objavio da su mu poslani videozapisi koji navodno prikazuju helikopterski desant u područjima koja Rusija tvrdi da drži. Iako autentičnost snimki još nije neovisno potvrđena, ovo izvješće ukazuje na moguće vojne aktivnosti u tom strateški važnom dijelu Ukrajine.

Prema Carrollu, situacija u Pokrovsku, koji je već tjednima pod snažnim ruskim pritiskom, „značajno se pogoršala“. Grad ima izniman strateški značaj jer predstavlja posljednju veću prometnu točku prema zapadnom Donbasu, a njegovo zauzimanje moglo bi otvoriti put Rusiji prema dubljim dijelovima ukrajinske obrane. Već u srijedu su se na ukrajinskim Telegram kanalima pojavile informacije da GUR provodi neku operaciju u blizini Pokrovska, no nije bilo jasno o kojoj je vrsti operacije riječ. Dan kasnije, pojavio se i video, koji navodno prikazuje desant helikopterima.

U međuvremenu, glavni zapovjednik ukrajinskih oružanih snaga, Oleksandr Sirskij, izjavio je da ruske snage nisu preuzele kontrolu nad gradom, no neki ukrajinski dužnosnici osporili su njegovu tvrdnju, što upućuje na daljnje nesigurnosti u vezi s kontrolom Pokrovska.

Prema informacijama, desant je izveden helikopterima UH-60 Black Hawk, a izvršili su ga pripadnici elitnih specijalnih postrojbi GUR-a. Ove postrojbe često se angažiraju u rizičnim operacijama i situacijama koje zahtijevaju stabilizaciju terena u dubokom neprijateljskom području.

Glavni zapovjednik ukrajinskih oružanih snaga upozorio je na pojačane ruske aktivnosti oko ključnog frontovskog grada Pokrovska, poručivši da je "situacija teška". General Sirskij priznao je da se rusko pješaštvo gomila na tom području te je rekao da je osobno posjetio bojišnicu kako bi održao sastanke s ključnim zapovjednicima, piše BBC.

Istaknuo je, međutim, da su tvrdnje o tome da su ukrajinske snage ondje “blokirane” – lažna ruska propaganda. U posljednje vrijeme sve je više izvješća o ruskom napredovanju oko strateški važnog Pokrovska u Donjeckoj oblasti na istoku Ukrajine. Riječ je o važnom prometnom i opskrbnom čvorištu, a njegov bi pad Rusiji otvorio put prema osvajanju ostatka regije.

U izjavi na Telegramu Sirskij je poručio: „U Pokrovsku se neprijateljsko pješaštvo, izbjegavajući izravan sukob, gomila u urbanom području i stalno premješta. Naš je glavni cilj otkriti i uništiti te skupine.“ Dodao je: „Situacija je teška, no ruske propagandne tvrdnje o navodnoj ‘blokadi’ ukrajinskih snaga u Pokrovsku, kao i u Kupjansku, nisu istinite.“

Naglasio je da zapovjednici moraju održavati „razuman balans između ciljeva i mogućnosti“ te dodao: „Glavni prioritet je očuvanje života naših vojnika.“ Ruske snage pokušavaju osvojiti Pokrovsk više od godinu dana. Pad tog grada otvorio bi im put prema zauzimanju dvaju najvećih preostalih ukrajinskih uporišta u regiji – Kramatorska i Slovjanska. Ranije ovog tjedna, ruski načelnik Glavnog stožera, general Valerij Gerasimov, ustvrdio je da su ukrajinske snage u Pokrovsku okružene.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Pokrovsk „glavna meta“ Rusije, navodeći da ruske snage na tom području brojčano nadmašuju ukrajinske osam prema jedan. Poručio je kako Moskva želi zauzeti grad kako bi uvjerila Sjedinjene Države da je Ukrajina u povlačenju: „Nemaju nikakav rezultat koji mogu ‘prodati’ Amerikancima. Znamo zašto im treba Pokrovsk – samo kako bi tvrdili da se Ukrajina povlači sa istoka i prepušta sve što oni žele“, rekao je Zelenski.

Prema najnovijoj procjeni obrambene analitičke tvrtke Sybelline, bitka za Pokrovsk „ušla je u vrlo dinamičnu i žestoku fazu“, jer ruske snage pojačavaju pokušaje proboja u grad i opkoljavanja ukrajinske obrane. Ukrajinska nadzorna skupina Deepstate navodi kako ruske postrojbe „postupno okružuju Pokrovsk pukom brojčanošću“, ulaze dublje u grad i presijecaju ukrajinske opskrbne rute. „Situacija u Pokrovsku na rubu je krize i nastavlja se pogoršavati do točke u kojoj bi moglo biti prekasno za potpuni preokret“, zaključuje skupina.