Plenković o Kekinovoj pjesmi: Nisam siguran da će motivirirati ni ove za 5.-6. mjesto...

Nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a, predsjednik stranke i Vlade Andrej Plenković potvrdio je da ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić napušta Vladu, istaknuvši kako je riječ o odluci koja je sazrijevala kroz dulje razdoblje.

„Ovo je izrazito zahtjevan i težak resor. Više od dva mjeseca razgovarali smo o mogućnosti da ministar napusti Vladu. Takve se odluke ne donose preko noći, riječ je o procesu koji traje. Ministar Piletić najdulje je obnašao dužnost ministra rada, a unatoč ovoj odluci ostajemo stranački kolege i dobri prijatelji“, rekao je Plenković.

Premijer se tom prilikom osvrnuo i na aktualnu pjesmu Hrvatska je raj na zemlji, koju je nedavno predstavio Mile Kekin, a koja je izazvala pozornost javnosti zbog navijačkog i satiričnog tona. „Nisam čuo cijelu pjesmu, samo kratko u autu. Možda bi bila bolja da su imali više vremena. Mi smo se šalili na jednoj ranijoj press-konferenciji, a oni su to očito shvatili kao izazov“, rekao je Plenković, dodavši kako nije siguran da bi pjesma mogla imati snažan motivacijski učinak. „Nisam siguran da će biti motivirajuća ni za one koji završe na petom ili šestom mjestu“, kazao je.

Uz dozu ironije, premijer je komentirao i mogući sportski kontekst pjesme. „Možda to bude nova pjesma na Svjetskom prvenstvu u Americi, tko zna“, rekao je, naglasivši pritom kako Vlada ne zagovara zabrane u kulturi. „Mi smo protiv bilo kakvog zabranjivanja, svatko neka sluša ono što želi“, zaključio je Plenković. Pjesma „Hrvatska je raj na zemlji“ predstavljena je kao reakcija na recentna društvena zbivanja, a Kekin ju opisuje kao pokušaj ulaska u žanr sportske i navijačke pjesme, namijenjene širem sportskom ozračju i dočecima sportaša koji osvoje mjesta izvan medalja.