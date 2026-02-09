U Beču i Grazu alarm i pomutnja zbog sumnji u radioaktivno zračenje: Policija ogradila dio grada

U ponedjeljak oko podne iznenadna uzbuna u Austriji. Pomutnju je izazvala vijest da je u Beču i Grazu navodno pronađen radioaktivni materijal. Policija i ostale hitne službe odmah su bile na nogama i ogradile, preciznije rečeno blokirale navodno radioaktivno područje, u oba grada. U Beču je policija potpuno zatvorila cijelu cestu Oberlaaer Straße u 23. bečkom stambenom okrugu Liesing i okolno područje, a u Grazu ulicu Moserhofgasse.

Hitne službe su raspoređene na sumnjivo područje, u zaštitnim odijelima. Na obje lokacije su odmah poduzete opsežne sigurnosne mjere. Razlog je bio kombi u Beču, kojeg je zaustavila policija pod sumnjom da je vozilo prevozilo radioaktivni kontaminirani predmet, navode austrijski mediji. Istraga je u tijeku, a daljnje pojedinosti trenutno još nisu dostupne javnosti. Ono što je poznato je da se nastavlja s mjerenjima eventualnog radioaktivnog zračenja i istražuje porijeklo kontaminiranog predmeta iz kombija. Prema policijskom izvješću zaustavljanje i pregled vozila u Beču navodno je izravno povezano s policijskom intervencijom u Grazu.

Glasnogovornik vatrogasnih postrojbi grada Beča Lukas Schauer potvrdio je medijima da se je u ponedjeljak u 10,30 sati u postrojenju za odlaganje otpada oglasio alarm. Zbog sumnje da je u jednom od isporučenih predmeta, dovezenom kombijem na deponij za otpad u Liesingu, prisutan “radioaktivni nuklid”. U samo nekoliko minuta područje je bilo potpuno ograđeno. Profesionalna vatrogasna brigada provela je opsežne provjere i specijalna mjerenja. Rezultat je pokazao prisutnost “niske razine zračenja”, izvještavaju mediji.

Dvije osobe, koje su rukovale navodno radioaktivnim predmetom, odmah su kolima Hitne pomoći prevezene, prvo u zdravstveni centar na dekontaminaciju, a potom u jednu od bečkih bolnica na daljnje preglede. Kako je objavio Presse servis grada Beča, za osobe izvan područja odlagališta otpada, nema opasnosti od zračenja.

U Grazu se je istovremeno odigravao sličan scenarij. Nekoliko policijskih ophodnji i profesionalna vatrogasna brigada opkolila je Moserhofgasse. Uslijedio je temeljni pregled kamiona, navodno natovarenog radioaktivnim materijalom. Prema izvješću dnevnog lista “Kleine Zeitung”, glasnogovornik policije je rekao da je nalaz pokazao da teret u kamionu, pristiglom u Graz iz Beča, nije kontaminiran radioaktivnim zrakama. I da je “sve u redu”. Vozač vozila u Grazu je također odmah medicinski pregledan i kako pišu mediji - “zasad je dobio zeleno svjetlo”, jer nije utvrđeno da je ozračen. Unatoč tome podvrgnut je daljnjim, preventivnim, liječničkim pregledima.