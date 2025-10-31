Pentagon prihvatio isporuku Tomahawka Ukrajini! Sad je sve u Trumpovim rukama

Pentagon je dao Bijeloj kući zeleno svjetlo za isporuku dugometnih krstarećih projektila Tomahawk Ukrajini, nakon procjene da takav potez ne bi negativno utjecao na američke zalihe, javlja CNN, pozivajući se na troje američkih i europskih dužnosnika upoznatih s detaljima slučaja. Konačna politička odluka sada je, međutim, u rukama predsjednika Donalda Trumpa. Tijekom radnog ručka u Bijeloj kući početkom mjeseca, Trump je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom rekao da radije ne bi isporučio projektile, objašnjavajući kako “Sjedinjene Države ne žele davati oružje koje im je potrebno za obranu vlastite zemlje”.

Združeni stožer iznio je svoju procjenu o sigurnosti američkih zaliha Bijeloj kući neposredno prije susreta Trump–Zelenski, u trenutku dok je Kijev pojačavao pritisak da dobije oružje kojim bi mogao učinkovitije gađati ruska energetska i naftna postrojenja duboko na teritoriju Rusije. Tomahawk projektili imaju domet od oko 1.600 kilometara, što bi Ukrajini omogućilo značajno produbljenje svojih udarnih mogućnosti.

Prema izvorima CNN-a, europski saveznici SAD-a bili su ohrabreni Pentagonovom procjenom, smatrajući da Washington sada nema opravdanja da Ukrajini uskrati Tomahawke. Trump je, međutim, iznenadio američke i europske dužnosnike kada je svega nekoliko dana kasnije promijenio stav. Iako je ranije izjavio da SAD “ima puno Tomahawka” koje bi potencijalno mogao poslati Ukrajini, tijekom sastanka sa Zelenskim u Bijeloj kući poručio je da su ti projektili potrebni SAD-u te da ih Ukrajina zasad neće dobiti.

Trumpova promjena stava uslijedila je dan nakon telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji ga je, prema CNN-u, upozorio da bi Tomahawci mogli dosegnuti ruske gradove poput Moskve i Sankt Peterburga, što “ne bi imalo značajan učinak na bojištu, ali bi ozbiljno narušilo američko-ruske odnose”.

Unatoč trenutnom zastoju, Trump nije u potpunosti isključio mogućnost slanja projektila, naveli su izvori CNN-a. Administracija je već pripremila plan koji bi omogućio brzu isporuku Tomahawka Ukrajini ako predsjednik donese odluku o odobrenju. U međuvremenu, Trump je pooštrio sankcije ruskim naftnim kompanijama i privremeno otkazao sastanak s Putinom u Budimpešti, koji je trebao biti posvećen razgovorima o miru u Ukrajini.

Iako Pentagon nema zabrinutosti oko vlastitih zaliha, američki obrambeni dužnosnici i dalje traže načine kako bi Ukrajina mogla učinkovito koristiti te projektile. Najveće pitanje odnosi se na platforme za lansiranje, Tomahawci se inače lansiraju s ratnih brodova ili podmornica, no ukrajinska mornarica je znatno oslabljena, pa bi bilo potrebno razviti kopnene lansere. Američki Marinci i Kopnena vojska već su razvili kopnene sustave za lansiranje Tomahawka, koje bi se, prema procjenama, mogli prebaciti Ukrajini. Čak i ako SAD ne odluči isporučiti lansere, europski dužnosnici vjeruju da bi Ukrajinci pronašli rješenje, podsjećajući kako su ukrajinski inženjeri uspješno prilagodili britanske rakete Storm Shadow da funkcioniraju s sovjetskim borbenim zrakoplovima

U objavi na platformi X ranije ovog tjedna, Zelenski je poručio da Ukrajina želi do kraja godine proširiti svoje mogućnosti za dugometne udare, kako bi rat završio “pod poštenim uvjetima za Ukrajinu”. “Globalne sankcije i naša preciznost u pogocima idu ruku pod ruku kako bi ovaj rat završio pošteno za našu zemlju,” napisao je Zelenski, dodavši kako svi ciljevi dugog dometa “moraju biti ostvareni do kraja godine, uključujući širenje naših sposobnosti dubokog udara”.