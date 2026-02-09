Naši Portali
ŠVEDSKA POOŠTRILA UVJETE

'Ako želite državljanstvo bilo bi razumno znati je li država monarhija ili republika'

U Njema?ku stigao novi val izbjeglica
Christian Charisius/DPA
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
09.02.2026.
u 15:44

Vlada je objavila da će podnositelji zahtjeva za švedsko državljanstvo morati živjeti u zemlji osam godina umjesto pet, imati mjesečni prihod veći od 20.000 švedskih kruna (1880 eura)

Švedska uvodi stroža pravila za stjecanje državljanstva, a podnositelji zahtjeva morat će živjeti minimalno osam godina u zemlji, zarađivati određeni iznos i proći test razumijevanja švedskog društva, priopćila je danas vlada desnog centra.

Sve vlade uvodile su strože imigracijske politike od 2015. godine, kad je oko 160.000 tražitelja azila potražilo utočište u Švedskoj. Manjinska koalicijska vlada sada smatra da će se još restriktivnija politika o imigraciji pokazati popularnom među biračima na parlamentarnim izborima u rujnu.

"Ovi su zahtjevi puno stroži od situacije u kojoj smo danas jer sada u osnovi ne postoje uvjeti (za stjecanje državljanstva)", rekao je novinarima ministar za migracije Johan Forssell. Vlada je objavila da će podnositelji zahtjeva za švedsko državljanstvo morati živjeti u zemlji osam godina umjesto pet, imati mjesečni prihod veći od 20.000 švedskih kruna (1880 eura) te položiti test iz švedskog jezika i kulture.

"Čini se razumnim znati je li Švedska monarhija ili republika, ako želite biti državljanin", rekao je Forssell.

Osoba s kaznenim dosjeom, bilo u Švedskoj ili inozemstvu, morat će čekati dulje prije nego što će imati pravo podnijeti zahtjev. Primjerice netko tko je odslužio četverogodišnju zatvorsku kaznu morat će čekati 15 godina prije podnošenja zahtjeva za državljanstvo.

Protuimigrantska stranka Švedski demokrati, koja podržava manjinsku koalicijsku vladu, okrivila je desetljeća, kako kažu, neuspješne imigracijske politike za val mafijaškog kriminala koji je zahvatio zemlju. Nova pravila trebala bi stupiti na snagu 6. lipnja.

Ključne riječi
državljanstvo migranti Švedska

