NAKON IZBORA U RS

Dodik ponovo prijeti, najavio obračun s BiH: 'Za to sam se uporno borio'

Siniša Karan novi je predsjednik Republike Srpske
Foto: Dejan RakitaPIXSELL
VL
Autor
Ranko Mavrak/Hina
09.02.2026.
u 15:46

Novoizabrani predsjednik RS Karan najavio je donošenje entitetskog izbornog zakona s ciljem da u RS-u samostalno organiziraju sve buduće izbore, ali i preispitivanje svih zakona koji su doneseni temeljem odluka visokih predstavnika

Lider vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorad Dodik najavio je u ponedjeljak kako će nakon pobjede njegovog kandidata za predsjednika entiteta poduzeti nove korake koji bi vodili ka odvajanju RS od BiH iako je pri tom tvrdio kako ne zagovara secesiju nego "izvorni Dayton". Na konferenciji za novinstvo u Banjoj Luci Dodik je kazao kako pobjedu svog kandidata za predsjednika RS Siniše Karana vidi kao dokaz da je politika koju je vodio ispravna i poticaj da s tim nastavi još odlučnije. "Mi ćemo sada morati staviti na dnevni red naše suverenističke odluke", kazao je Dodik.

Pojasnio je kako to znači da će njegov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) ubrzo predložiti parlamentu RS da traži vraćanje svih ovlasti prenesenih na državu BiH nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma. To bi, po njegovim riječima, značilo vraćanje RS prava na vojsku, graničnu policiju, obavještajnu službu te ukidanje Suda i Tužiteljstva BiH kao i ovlasti za izravno prikupljanje poreza koje sada pripadaju državi. "Vjerovao sam da će ovaj trenutak doći i za to sam se uporno borio", kazao je Dodik.

Tvrdi kako RS za takvu politiku na svojoj strani ima Rusiju, ali i novu američku administraciju, Srbiju, Izrael te Mađarsku, a vjeruje da će se tome pridružiti i neke druge europske države. Kao dokaz tomu ponudio je konstataciju da su Karanu na pobjedi već čestitali ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Ponovo je bez dokaza tvrdio kako je 15 država spremno priznati nezavisnu RS "u roku od 48 sati".

"Samostalnost je naš politički cilj i od toga nećemo odustati. Vrate li nam ovlasti spremni smo ostati u dejtonskoj arhitekturi, ali u ovome danas (u BIH) mi nećemo ostati", kazao je Dodik pa se pri tom posebice obrušio na članove Središnjeg izbornog povjerenstva BiH te na sutkinju Suda BiH Senu Uzunović koja ga je prošle godine osudila na godinu dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika.

Kazao je i kako će uskoro svim Srbima koji rade u tijelima vlasti BiH biti ponuđeno da napuste te pozicije, a u RS-u su im spremni osigurati nova radna mjesta. Sličan je poziv Srbima Dodik uputio i prošle godine uoči suđenja, no gotovo se nitko nije odazvao.

Novoizabrani predsjednik RS Karan najavio je donošenje entitetskog izbornog zakona s ciljem da u RS-u samostalno organiziraju sve buduće izbore, ali i preispitivanje svih zakona koji su doneseni temeljem odluka visokih predstavnika. "Pred nama su teške zadaće. RS je napadnut", kazao je Karan koji je ustvrdio kako taj entitet ima pravo na potpuno samostalni status unutar "zajednice država" kako vidi BiH. I Dodik i Karan ponovo su plasirali tezu kako kršćane u BiH ugrožavaju muslimani.
Ključne riječi
Siniša Karan Republika Srpska BiH Milorad Dodik

Komentara 4

Pogledaj Sve
OL
OlujaU 💙
16:00 09.02.2026.

U USA si išao jer si platio silne novce da ti ukinu zabranu, pa sad blentonjama iz Republike Šumske prodaješ priču da si za novce koje si im uzeo nešto i postigao. Nisi. Zaboravi da će te u EU itkoko podržati, osim Mađarske, a i to ćeš masno platiti.

DA
Dado79
16:26 09.02.2026.

Mislim da svatko treba da počisti ispred svojih vrata. Dodik i njegova stranka nemaju problema sa hrvatskim narodom niti sa legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda, dapače postoji suradnja i razumjevanje da hrvatski narod predstavlja isključivo hrvatski predstavnik i da bošnjaci nemajuu pravo da ukidaju vitalni nacionalni interes hrvatskog naroda i da preglašavaju hrvate pri glasanju za predstavnika predsjedavajućeg na najvišem nivou BiH! To što bošnjaci rade u BiH, nisu ni radili ni Tito, pa ni Milošević! To se zove nasilje nad konstitivnim narodom! Kao zadnje, Thompsonovi koncerti koji se iznose u javnost ne pomažu odnosima hrvata i srba, čiji su neophodni da se hrvatski interes u BiH zadovolji time da hrvate predstavlja zapravo hrvat! Neo-nacizam, uzdizanje desnice, ZDS, pa ni ustaške pjesme neće niti mogu pomoći hrvatima kao narodu da imaju svoje interese zasigurane! Revidiranje ustaštva kao pokreta, pa i povjesne činjenica od koje hrvatsko društvo nemože pobjeći je gubljenje vremena. Hrvatski put je da hrvati imaju svoju jedinicu, odnosno administrativni entitet gdje će se njihovi interesi zastupati ravnopravno pram druga dva konstitutivna naroda, tako da im se volja ne nameće! Ukoliko hrvatima to nije dozvoljeno, Hrvatska je dužna da predstavi to EU, i da radi na incijativi da se prava hrvata osiguraju aneksiranjem večinski dotaknutih županija sa večinskim hrvatskim narodom! Bolje manje, a sigurno, nego previše, a trajnje nesigurno i nekvalitetno!

PA
Papageno
16:25 09.02.2026.

Tkz republika srpska izgleda kao Afrika sa strujom i to je odraz srpskog sveta

