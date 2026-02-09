Dodik ponovo prijeti, najavio obračun s BiH: 'Za to sam se uporno borio'

Lider vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorad Dodik najavio je u ponedjeljak kako će nakon pobjede njegovog kandidata za predsjednika entiteta poduzeti nove korake koji bi vodili ka odvajanju RS od BiH iako je pri tom tvrdio kako ne zagovara secesiju nego "izvorni Dayton". Na konferenciji za novinstvo u Banjoj Luci Dodik je kazao kako pobjedu svog kandidata za predsjednika RS Siniše Karana vidi kao dokaz da je politika koju je vodio ispravna i poticaj da s tim nastavi još odlučnije. "Mi ćemo sada morati staviti na dnevni red naše suverenističke odluke", kazao je Dodik.

Pojasnio je kako to znači da će njegov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) ubrzo predložiti parlamentu RS da traži vraćanje svih ovlasti prenesenih na državu BiH nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma. To bi, po njegovim riječima, značilo vraćanje RS prava na vojsku, graničnu policiju, obavještajnu službu te ukidanje Suda i Tužiteljstva BiH kao i ovlasti za izravno prikupljanje poreza koje sada pripadaju državi. "Vjerovao sam da će ovaj trenutak doći i za to sam se uporno borio", kazao je Dodik.

Tvrdi kako RS za takvu politiku na svojoj strani ima Rusiju, ali i novu američku administraciju, Srbiju, Izrael te Mađarsku, a vjeruje da će se tome pridružiti i neke druge europske države. Kao dokaz tomu ponudio je konstataciju da su Karanu na pobjedi već čestitali ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Ponovo je bez dokaza tvrdio kako je 15 država spremno priznati nezavisnu RS "u roku od 48 sati".

"Samostalnost je naš politički cilj i od toga nećemo odustati. Vrate li nam ovlasti spremni smo ostati u dejtonskoj arhitekturi, ali u ovome danas (u BIH) mi nećemo ostati", kazao je Dodik pa se pri tom posebice obrušio na članove Središnjeg izbornog povjerenstva BiH te na sutkinju Suda BiH Senu Uzunović koja ga je prošle godine osudila na godinu dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika.

Kazao je i kako će uskoro svim Srbima koji rade u tijelima vlasti BiH biti ponuđeno da napuste te pozicije, a u RS-u su im spremni osigurati nova radna mjesta. Sličan je poziv Srbima Dodik uputio i prošle godine uoči suđenja, no gotovo se nitko nije odazvao.

Novoizabrani predsjednik RS Karan najavio je donošenje entitetskog izbornog zakona s ciljem da u RS-u samostalno organiziraju sve buduće izbore, ali i preispitivanje svih zakona koji su doneseni temeljem odluka visokih predstavnika. "Pred nama su teške zadaće. RS je napadnut", kazao je Karan koji je ustvrdio kako taj entitet ima pravo na potpuno samostalni status unutar "zajednice država" kako vidi BiH. I Dodik i Karan ponovo su plasirali tezu kako kršćane u BiH ugrožavaju muslimani.