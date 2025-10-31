Orban zlokobno poručuje: Europa se igra s vatrom i tetura u rat

Velike optužbe za Kossuth Radio iznio je Mađarski premijer Viktor Orban. U intervjuu je rekao 'da se Europa igra s vatrom i da želi rat', te da 'tetura prema sukobu i da se svijet nalazi na početku nove utrke u naoružanju'. U svojoj izjavi spomenuo je i Hitlera 'Ako tražimo obrasce iz prošlosti, javljaju se dvije analogije: jedno je razdoblje prije Drugog svjetskog rata, kada je Hitler napredovao i nitko nije imao hrabrosti da ga na vrijeme zaustavi; a druga je bila predvečerje Prvog svjetskog rata, kada su svi stvarno nešto željeli, ali nitko nije želio veliki rat, a onda se ipak dogodio', prenosi 24.hu. iz Mađarske. Smatra da se izgovaraju rečenice koje su nevjerojatne: 'Na sastancima na visokoj razini govori se o naoružavanju Njemačke ili kad Ursula von der Leyen kaže da moramo biti spremni za rat u roku od pet godina'.

Orban smatra da osim europskih čelnika, rat žele još samo Ukrajinci: 'Oni vode domoljubni rat, a Amerika ne želi ratovati. To želi Europa, iako su Rusi već došli do točke prihvaćanja primirja', a dodao je da se varaju oni koji vjeruju u pobjedu Ukrajine.

Smatra i da Sjedinjene Američke Države jedine žele mir, a prepreka je prema njemu 'Koalicija voljnih' koja šalje druge u rat. Naglasio je da Vatikan želi mir, te da se nada pobjedi američkog stava u raspravi s Europom. U intervjuu je spomenuo i sastanak s Trumpom, koji je za tjedan dana, 7. studenog i dodao da će mir biti glavna tema, a razgovarat će i o suradnji i gospodarskim pitanjima.

FOTO Kijev tvrdi da je Rusi koriste raketu zbog koje je Trump odustao od nuklearnog sporazuma

Orban će tražiti izuzeće od američkih sankcija za rusku naftu

Mađarski premijer Viktor Orban u petak je izjavio da se nada uvjeriti američkog predsjednika Donalda Trumpa da Mađarska treba biti izuzeta od američkih sankcija na rusku naftu zbog velike ovisnosti o naftovodnim mrežama za opskrbu energijom. Orban je rekao da će na sastanku s Trumpom 7. studenoga razgovarati o američkim sankcijama ruskim naftnim tvrtkama Rosneft i Lukoil te da je cilj sklapanje širokog gospodarskog sporazuma sa Sjedinjenim Državama. "Mađarska je zemlja bez izlaza na more (...) Ovisimo o transportnim rutama kojima energija može doći do Mađarske. To su uglavnom naftovodi. Moramo natjerati Amerikance da shvate ovu specifičnu situaciju ako želimo da odobre izuzeća od američkih sankcija protiv Rusije", rekao je Orban. Također je istaknuo da je Njamačka, usprkos tome što ima izlaz na more, zatražila izuzeće za jednu od svojih rafinerija.

Njemački ministar gospodarstva izjavio je u utorak da je dobio uvjeravanja iz Washingtona da se sankcije na Rosneft neće primjenjivati na njemačku tvrtku kćer Rosnefta s obrazloženjem da se radi o tvrtki u koju je Njemačka uvela prinudnu upravu i više ne predstavlja rusku imovinu. Berlin obrazlaže da njemačka podružnica Rosnefta ima većinski udio u naftnoj rafineriji Schwedt. Nove američke sankcije, koje predstavljaju rizik za ovisnost Mađarske o uvozu sirove nafte iz Rusije, objavljene su nekoliko dana nakon požara u glavnoj dunavskoj rafineriji mađarske naftne grupe MOL, zbog kojeg je ona morala raditi smanjenim kapacitetom. Mađarska vlada u četvrtak je objavila nacrt zakona o izmjeni zakona o skladištenju uvozne sirove nafte i sirovih derivata kako bi joj se omogućilo da odredi takozvane rezervne benzinske postaje za opskrbu gorivom za ključne korisnike u slučaju krize s opskrbom.

Orban će se sastati s Trumpom 7. studenoga u Washingtonu

Mađarski premijer Viktor Orban trebao bi se sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom 7. studenoga u Washingtonu, rekao je na brifingu u četvrtak Orbanov šef kabineta Gergely Gulyas. Gulyas je naveo da će sastanak omogućiti dvojici čelnika da razgovaraju o rasporedu koji bi mogao dovesti do mirovnog sporazuma u Ukrajini. Orban je ranije izjavio da će s Trumpom na planiranom sastanku razgovarati o američkim sankcijama ruskim naftnim kompanijama.

Američki predsjednik Donald Trump, bliski saveznik mađarskog čelnika, prošli tjedan je prvi put u svom drugom mandatu nametnuo sankcije Rusiji, usmjerene na Lukoil i Rosneft, u pokušaju izvršavanja pritiska na Moskvu da pristane na prekid vatre u Ukrajini. Trumpov potez podigao je cijene nafte i zabrinuo Mađarsku i Slovačku, najveće kupce ruske nafte u Europskoj uniji, koje su se već ranije morale pobrinuti za izuzeća od europskih ograničenja.