DIRNULA JAVNOST

Cijeli svijet bruji o reakciji ozlijeđene Vonn kad je u helikopteru čula što se dogodilo na stazi

Alpine Skiing - Women's Downhill
Antenna 3/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
08.02.2026.
u 20:08

Taj nepoznati detalj otkrila je zlatna olimpijka Johnson na konferenciji za medije nakon osvajanja medalje

Dok je helikopterom letjela prema bolnici nakon strašnog pada, američka skijašica Lindsey Vonn slavila je američko olimpijsko zlato i bodrila svoju kolegicu, što je oduševilo cijeli svijet.  Dok je Vonn bila u helikoptetu, na legendarnoj stazi Tofana njezina reprezentativna kolegica Breezy Johnson jurila je prema olimpijskom zlatu. Ozlijeđena Vonn je taj trenutak proživljavala zajedno s njom.

Taj nepoznati detalj otkrila je zlatna olimpijka Johnson na konferenciji za medije nakon osvajanja medalje.

- Njezin trener mi je rekao da mi je aplaudirala i bodrila me iz helikoptera - rekla je Johnson vidno potresena zbog nesreće kolegice iz reprezentacije. Nije skrivala emocije dok je govorila o Vonn:

- Nadam se da je dobro. Srce me boli zbog nje. Skijanje je ponekad zaista brutalan sport - izjavila je nova olimpijska pobjednica.

- Težina staze dio je ljepote i ludila skijanja. Može te jako povrijediti, ali se uvijek vraćaš jer želiš to ponovno doživjeti - rekla je Amerikanka i pobjednica spusta na ZOI 2026. 
Avatar southman
southman
21:18 08.02.2026.

Pa zar Von nije vozila poslije nje ??

OS
osijek68
20:49 08.02.2026.

Ok, snimite film i ostavite nas na miru

MI
mikimouse12
23:49 08.02.2026.

Da cijeli svijet bruji o sportu kojim se profesionalno bavi par sto ljudi u cijelom svijetu.

