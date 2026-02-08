Cijeli svijet bruji o reakciji ozlijeđene Vonn kad je u helikopteru čula što se dogodilo na stazi

Dok je helikopterom letjela prema bolnici nakon strašnog pada, američka skijašica Lindsey Vonn slavila je američko olimpijsko zlato i bodrila svoju kolegicu, što je oduševilo cijeli svijet. Dok je Vonn bila u helikoptetu, na legendarnoj stazi Tofana njezina reprezentativna kolegica Breezy Johnson jurila je prema olimpijskom zlatu. Ozlijeđena Vonn je taj trenutak proživljavala zajedno s njom.

Taj nepoznati detalj otkrila je zlatna olimpijka Johnson na konferenciji za medije nakon osvajanja medalje.

- Njezin trener mi je rekao da mi je aplaudirala i bodrila me iz helikoptera - rekla je Johnson vidno potresena zbog nesreće kolegice iz reprezentacije. Nije skrivala emocije dok je govorila o Vonn:

- Nadam se da je dobro. Srce me boli zbog nje. Skijanje je ponekad zaista brutalan sport - izjavila je nova olimpijska pobjednica.

- Težina staze dio je ljepote i ludila skijanja. Može te jako povrijediti, ali se uvijek vraćaš jer želiš to ponovno doživjeti - rekla je Amerikanka i pobjednica spusta na ZOI 2026.