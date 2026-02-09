Naši Portali
Piletić odlazi iz Vlade, novi ministar šef KBC-a
Plenković: Piletić odlazi u dogovoru sa mnom, osjetim da je dao sve što je imao, iscrpljen je...
Tko je Alen Ružić? Novi ministar rada i socijalne politike dolazi iz vrha hrvatske medicine
BLISKI ISTOK NA RUBU SUKOBA

Iran i SAD formalno nisu u ratu, ali to je tek pravna fikcija

Autor
Hassan Haidar Diab
09.02.2026.
u 18:52

Napetosti između Irana i SAD-a, s Izraelom u središtu tog opasnog trokuta, danas su ogledalo svijeta bez jasnih pravila

Napetosti između Irana i Sjedinjenih Američkih Država više nisu pitanje hoće li eskalirati, nego kada i u kojem obliku. Sve ostalo je samozavaravanje. Bliski istok ponovno funkcionira po starom obrascu: rat se ne najavljuje, on se akumulira. Svaki napad, svaka sankcija, svaka prijetnja samo su još jedan sloj u konstrukciji sukoba koji se godinama gradi, a danas je bliže otvorenoj eksploziji nego ikad prije. Iran i SAD formalno nisu u ratu, ali to je tek pravna fikcija. U stvarnosti, riječ je o dugotrajnom sukobu niskog i srednjeg intenziteta, vođenom preko posrednika, tajnih operacija, ekonomskog gušenja i povremenih vojnih udara. To je rat bez objave i bez jasnih linija fronti, ali s vrlo stvarnim žrtvama. Washington pokušava očuvati poredak uspostavljen nakon hladnog rata, dok Teheran sustavno radi na njegovu potkopavanju, svjestan da se globalna ravnoteža moći nepovratno mijenja.

Ključne riječi
Bliski istok Izrael sukob SAD Iran

Komentara 1

Pogledaj Sve
NO
nogobus2
19:18 09.02.2026.

Korektno su ovog narancastog nacrtali.

