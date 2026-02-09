Napetosti između Irana i Sjedinjenih Američkih Država više nisu pitanje hoće li eskalirati, nego kada i u kojem obliku. Sve ostalo je samozavaravanje. Bliski istok ponovno funkcionira po starom obrascu: rat se ne najavljuje, on se akumulira. Svaki napad, svaka sankcija, svaka prijetnja samo su još jedan sloj u konstrukciji sukoba koji se godinama gradi, a danas je bliže otvorenoj eksploziji nego ikad prije. Iran i SAD formalno nisu u ratu, ali to je tek pravna fikcija. U stvarnosti, riječ je o dugotrajnom sukobu niskog i srednjeg intenziteta, vođenom preko posrednika, tajnih operacija, ekonomskog gušenja i povremenih vojnih udara. To je rat bez objave i bez jasnih linija fronti, ali s vrlo stvarnim žrtvama. Washington pokušava očuvati poredak uspostavljen nakon hladnog rata, dok Teheran sustavno radi na njegovu potkopavanju, svjestan da se globalna ravnoteža moći nepovratno mijenja.