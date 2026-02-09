Naši Portali
Piletić odlazi iz Vlade, novi ministar šef KBC-a
Plenković: Piletić odlazi u dogovoru sa mnom, osjetim da je dao sve što je imao, iscrpljen je...
Tko je Alen Ružić? Novi ministar rada i socijalne politike dolazi iz vrha hrvatske medicine
VELIKE PROMJENE

Šok za modne gigante: EU od srpnja zabranjuje spaljivanje neprodane odjeće

09.02.2026.
u 18:25

“To je još jedan korak u promicanju kružnog gospodarstva u cijelom EU-u”, ističe Komisija

Europska komisija je u ponedjeljak usvojila mjere kojima se sprječava uništavanje neprodane odjeće, odjevnih dodataka i obuće kako bi se potaknulo recikliranje i smanjile štete po okoliš.“To je još jedan korak u promicanju kružnog gospodarstva u cijelom EU-u”, ističe Komisija. Zabrana uništavanja neprodane odjeće i obuće bit će obvezna za velike kompanije od 19. srpnja ove godine, a za srednja poduzeća od 2030. godine.

Osim toga, postojeće obveze o izvještavanju za velike tvrtke o neprodanoj odjeći koja se deklarira kao otpad proširit će se na tvrtke srednje veličine do 2030. godine. Procjenjuje se da se svake godine u Europi 4 do 9 posto neprodanih tekstilnih proizvoda uništi prije no što ih se ikad odjene. Taj otpad stvara oko 5,6 milijuna tona emisija CO2, što je gotovo jednako ukupnim neto emisijama Švedske u 2021. 

Uredbom o ekološkom dizajnu održivih proizvoda, koja je stupila na snagu u srpnju 2024., nastoji se znatno poboljšati održivost proizvoda stavljenih na tržište EU-a poboljšanjem njihove kružnosti, energetskih svojstava, mogućnosti recikliranja i trajnosti. Njome se od poduzeća zahtijeva da objave informacije o neprodanim proizvodima široke potrošnje koje odbacuju kao otpad. Uvodi se i zabrana uništavanja neprodane odjeće, odjevnih dodataka i obuće. 
Ključne riječi
Europska komisija okoliš otpad odjeća moda

DE
Dex
18:33 09.02.2026.

neki i namjerno spaljuju kako bi izazvali nestašicu pa dignu cijene 500 %

