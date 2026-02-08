VIDEO Pogledajte što su Kinezi objavili: Ovakvo oružje dosad nismo vidjeli

Kina je ponovno izazvala pažnju svjetske javnosti predstavljanjem koncepta Luanniao, golemog 'svemirskog nosača zrakoplova' koji izgleda kao da je izašao iz filma Ratovi zvijezda. Prema državnim medijima i simulacijama Kineske korporacije zrakoplovne industrije (AVIC), riječ je o trokutastoj letjelici dugoj 242 metra i širokoj čak 684 metra, s težinom pri polijetanju od 120.000 tona – daleko većoj od bilo kojeg postojećeg nosača zrakoplova na svijetu.

Luanniao bi trebao letjeti na rubu Zemljine atmosfere, u takozvanoj near-space zoni, gdje bi bio iznad dometa većine projektila zemlja-zrak, konvencionalnih borbenih zrakoplova i nepovoljnih vremenskih uvjeta. Njegova glavna uloga bila bi raspoređivanje do 88 bespilotnih stealth borbenih zrakoplova Xuan Nu, sposobnih za lansiranje hipersoničnih raketa. Zahvaljujući položaju visoko iznad ciljeva, letjelica bi omogućila iznimno precizne i gotovo nezaustavljive udare, a istovremeno bi bila teško dostupna za obrambene sustave.

Projekt je dio šireg programa Nantianmen („Južna nebeska vrata“), koji već više od deset godina razvija kineske svemirske i zračne sposobnosti. Koncept Luanniao prvi put je javno predstavljen prije desetak godina, ali je sada ponovno promoviran kroz impresivne animacije i simulacije na državnim kanalima. Peking tvrdi da bi letjelica mogla postati operativna za 20 do 30 godina, dakle između 2046. i 2056. godine.

Međutim, većina zapadnih stručnjaka skeptična je prema izvedivosti takvog pothvata. Tehnologija potrebna za održavanje tako masivne letjelice u stabilnom letu na rubu atmosfere još uvijek ne postoji. Potrebni bi bili revolucionarni pogonski sustavi, ogromne količine energije i goriva, te rješenja za ekstremne toplinske i aerodinamičke uvjete. Alternativa – puna orbita – čini letjelicu ranjivom na svemirske krhotine i zahtijeva rakete za višekratnu upotrebu, koje Kina još nije uspješno razvila na nivou SpaceX-ovog Starshipa.

Australski obrambeni analitičar Peter Layton, gostujući suradnik na Griffith Asia Institutu, za Telegraph je izjavio da je Luanniao vjerojatnije propagandni projekt nego realan plan. Prema njegovim riječima, takvi koncepti služe za jačanje nacionalnog ponosa unutar Kine i slanje poruke susjedima i Zapadu da Peking razmišlja o budućnosti rata u svemiru i zraku na način koji drugi još ne mogu dosegnuti. „To je doslovno kao iz Ratova zvijezda – i upravo zato djeluje tako moćno u psihološkom ratovanju“, rekao je Layton.

Kina već godinama ulaže ogromne resurse u svemirsku tehnologiju – od vlastite svemirske stanice Tiangong, preko programa slijetanja na Mjesec, do razvoja hipersoničnog oružja. Luanniao, čak i ako ostane samo koncept, savršeno se uklapa u tu strategiju: pokazuje ambiciju, budi strahopoštovanje i podsjeća svijet da Peking ne misli samo na sadašnjost, već na dominaciju u sljedećim desetljećima, piše Daily Mail.