Poznato zašto je Trump odustao od sastanka s Putinom? Procurio memorandum iz Moskve

Dugoočekivani sastanak predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina u Budimpešti u kojem bi ponovno razgovarali o mogućem završetku rata u Ukrajini, kako je već od prije poznato, naglo je otkazan. Otkazao ga je upravo Donald Trump, a odluka o otkazivanju označila je dosad najznačajniju prekretnicu u odnosu američkog predsjednika i ruskog lidera. Samo tjedan dana nakon što je Trump rekao da neće Ukrajini dati rakete dugog dometa Tomahawk, koje bi uvelike promijenile poziciju Kijeva na bojišnici.

Financial Times sada je objavio detalje o tome zašto je summit u hrvatskom susjedstvu otkazan, citirajući dva dobro upućena, neimenovana izvora bliska administraciji. Prema njihovim informacijama, Trump je potez povukao nakon što je u Washington stigao memorandum iz Moskve, u kojem su ponovljeni tvrdi zahtjevi Rusije prema Ukrajini.

Prema izvješću Financial Timesa, summit je bio predviđen za ovaj mjesec, ali Moskva je ostala pri svojim tvrdim zahtjevima, uključujući predaju dodatnog ukrajinskog teritorija kao uvjet za prekid vatre, drastično smanjenje ukrajinskih oružanih snaga i jamstvo da Ukrajina nikada neće ući u NATO. Mir će donijeti samo rješavanje "temeljnih uzroka" rata, poručila je Moskva, dok je Lavrov još ranije ustvrdio da je Ukrajina u "čvrstom zagrljaju nacista". Informaciju o memorandumu su FT-ju potvrdila tri različita izvora. Nakon toga uslijedio je telefonski poziv između dva "najviše pozicionirana diplomata" dviju zemalja. Poziv je bio "napet", rekli su izvori, a poznato je da je kasniji sastanak Trumpa s Volodimirom Zelenskim prošao uz Trumpovu dernjavu i bacanje papira s kartom Ukrajine, uz povike: Dosta mi je! Trump je, podržao ukrajinski poziv na trenutni prekid vatre na postojećim linijama bojišnice.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina spremna za mirovne pregovore, ali da neće povući trupe s dodatnog teritorija kako je Moskva zahtijevala. Dodao je da će Ukrajina u sljedećih deset dana raditi na planu prekida vatre s Rusijom, dok je Trump kritizirao Putina zbog testiranja nuklearno-pogonske rakete.

Zelenski je također pozvao SAD da snažnije podrži Kijev. Pozdravio je sankcije uvedene velikim ruskim naftnim kompanijama Rosneftu i Lukoilu, no istaknuo je da Putin neće pristati na pregovore bez dodatnog pritiska. “Sankcije su jedno od oružja, ali potrebne su i rakete dugog dometa. S Putinom se može raditi samo kroz pritisak,” rekao je Zelenski.