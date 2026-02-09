Rusija poslala jasno upozorenje: 'Ako Europa odluči ostvariti svoje prijetnje...'

Rat u Ukrajini traje već gotovo četiri godine, a u tom je periodu nebrojeno puno puta stigla prijetnja vezana uz početak trećeg svjetskog rata ili ruski napad na Europu. Mnogi europski čelnici i dužnosnici upozoravaju kako je zbog toga potrebno ulagati u naoružanje i opremu. Neki, naime, smatraju kako Rusija predstavlja veliku prijetnju europskoj sigurnosti, a sada se o svemu oglasio i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Kako je on istaknuo, Rusija ne planira napasti Europu, ali je spremna vojno uzvratiti ako bude potrebno.

"Nećemo napadati nijedan dio Europe. Nemamo apsolutno nikakav razlog za to. A ako Europa odluči ostvariti svoje prijetnje da se priprema za rat protiv nas i počne napadati Rusiju, predsjednik je rekao da s naše strane to neće biti specijalna vojna operacija, već će to biti odgovor u punom opsegu svim raspoloživim vojnim sredstvima", kazao je Lavrov, kako prenosi TASS.

Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije je istaknuo da Rusija nikada nije željela ratovati protiv Europe. Međutim, upozorio je da ako Europa odluči pokrenuti rat protiv Rusije, ne treba biti nikakve sumnje da je Rusija spremna odmah uzvratiti.

Dok iz Rusije stižu upozorenja, ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski navodi kako svi partneri moraju prepoznati svoju snagu te sposobnost da podrže Ukrajinu i zaštite živote. "Protuzračne rakete potrebne su svaki dan. Zaštita od ruskih balističkih napada potrebna je svaki dan. Danas su balističke rakete ponovno pogodile kijevsku oblast… Nijedna zemlja na svijetu ne smije ostati sama i bez pomoći pod takvim udarima i u takvom ratu. I zahvaljujem svima koji stoje uz Ukrajinu. Nadolazeći tjedni bit će aktivni u našem radu s partnerima. Kao i uvijek, potrebni su rezultati. Rezultate treba isporučiti", poručio je Zelenski.