HDZ raste i 'jede' partnere, sinergija na ljevici upitna

Da će doček rukometne reprezentacije, točnije Vladino "otimanje" dočeka Gradu Zagrebu Vlade zbog Marka Perkovića Thompsona ostaviti traga na političkoj sceni, pokazuju i rezultati najnovijeg CRO Demoskopa koji je za RTL izradila agencija Promocija plus. Brojke pokazuju da su od dočeka najviše profitirati HDZ i premijer Andrej Plenković. Vladajuća stranka u odnosu na prosinac rasla je čak tri postotna poena, s 27,5 posto potpore na čak 30,6 posto, što je najviši rejting HDZ-a nakon dugo vremena. Budući da je u istom istraživanju pala popularnost i Mostu, sa 6,2 na 5,5 posto, Domovinskom pokretu s 2,9 posto na 1,6 posto pa i Mariji Selak Raspudić s 2,8 na 2,4 posto, čini se da je HDZ rastao upravo "nauštrb" desnice i desnog centra.

S druge strane, rasla je i ljevica. Potpora Možemo rasla je s 12,4 na 13,3 posto, što je očekivano s obzirom na to da je upravo Tomislav Tomašević detektiran kao glavni suparnik u bitki oko dočeka s Plenkovićem. No isto je tako rastao i SDP i to s 22,5 iz prosinca na 23,1 posto, što pokazuje da su obje te političke stranke ljevice na temi dočeka rukometaša i Thompsonova nastupa na Trgu bana Jelačića privukle sebi nove birače, a izgledno je i da su to uglavnom birači koji su se do sada izjašnjavali neodlučnima budući da je i takvih manje u odnosu na prošlo istraživanje. Točnije, u prosincu je, prema CRO Demoskopu, bilo 16,6 posto ispitanih, nakon dočeka rukometaša, takvih je 13 posto.

Rezultate istraživanja posebno slave u HDZ-u gdje se na društvenim mrežama hvale, kako su sami kazali, impresivnim rastom stranke, ali isto tako i strelovitim rastom popularnosti i pozitivnog dojma premijera Plenkovića, koji bilježi najveći pojedinačni skok rejtinga od čak 6,5 postotnih bodova u odnosu na prosinac. Hvale se i u Možemo gdje su pukim zbrajanjem svog rejtinga i rejtinga SDP-a s kojima će u savez, istraživanje predstavili kao dokaz da ljevica stoji puno bolje od vladajućeg HDZ-a.

Realno, do izbora je još jako puno, a samim time i jako je puno pitanja na koja u ovom trenutku nema odgovora. Pitanje je i je li Plenković ovim istraživanjem dosegao "plafon", odnosno hoće li pozitivan efekt koji je doček imao na tu stranku biti dugotrajan ili će se možda i ispuhati s vremenom dok se desne stranke, koje su sada u padu, ne oporave.

Pitanje koje HDZ sebi mora postaviti je i tko bi im, u slučaju da brojke ostanu do izbora iste uopće bio koalicijski partner. S druge strane, ljevica ima drugu vrstu problema. Politički analitičar Dragan Bagić kaže kako je upitno hoće li te dvije stranke imati sinergijski efekt na izborima u slučaju zajedničkog izlaska na izbore koji sada planiraju. – Sinergijski efekt po prirodi stvari najčešće bude negativan. Pozitivna sinergija je izuzetak, nešto što se mora izgraditi, što je rezultat dobrog pakiranja. Kontekst može stvoriti sinergijski moment. To se dogodilo na političkoj sceni 2000. U ovom trenutku ja još uvijek ne vidim zajednički narativ između SDP-a i Možemo, što ne znači da ga neće stvoriti – kaže Bagić.