Veliki zaokret u ruskoj retorici prema SAD-u: 'Problem je trebao biti riješen...'

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio je administraciju američkog čelnika Donalda Trumpa da odbija provoditi navodne rusko-američke sporazume o Ukrajini. Kako navodi The Kyiv Independent, riječ je o zaokretu u moskovskoj retorici prema Washingtonu, pri čemu Lavrov tvrdi da su Sjedinjene Američke Države odustale od "sporazuma iz Anchoragea“. Sporazumi su navodno postignuti 2025. godine, a predviđali su da Ukrajina bez borbe preda cijeli Donbas Rusiji.

"Kažu nam da treba riješiti ukrajinsko pitanje. U Anchorageu smo prihvatili prijedlog SAD-a. Oni su dali ponudu, mi smo pristali i problem je trebao biti riješen. Čini se da su oni to predložili i mi smo bili spremni - a sada oni to ne žele", kazao je Lavrov. Bijela kuća nije potvrdila postojanje takvih sporazuma i ranije je odbila komentirati ih.

Lavrov je rekao da Washington i dalje provodi ono što je opisao kao "antirusku politiku". Uz to je, također, kritizirao Trumpovu administraciju jer nije ukinula zakone donesene za vrijeme bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena, vezane uz uvođenje sankcija Rusiji.

Rusija zahtijeva da ukrajinske snage napuste Donbas, no Ukrajina je isključila povlačenje. Međutim, ukrajinski su dužnosnici rekli da bi se mogle razmotriti alternativne mjere, uključujući demilitariziranu zonu. SAD je, također, iznio ideju o slobodnoj gospodarskoj zoni u dijelovima ratom razorenog područja. Teritorijalna pitanja ostala su glavna prepreka u pregovorima, a izvor iz SAD-a kazao je da Washington "ne pokušava nametnuti Ukrajini nikakve teritorijalne ustupke".

U posljednjim su se tjednima intenzivirale diplomatske aktivnosti za okončanje ruskog rata. Održani su trilateralni pregovori koji uključuju Ukrajinu, SAD i Rusiju, a oni bi potencijalno mogli biti nastavljeni već ovaj tjedan. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Washington želi okončati rat prije početka ljeta i da bi mogao vršiti pritisak u skladu s tim vremenskim okvirom. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je početkom veljače da će Washington odlučiti hoće li uvesti dodatne sankcije Rusiji na temelju napretka u mirovnim pregovorima.