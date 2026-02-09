Smršavio je gotovo 100 kilograma i promijenio život. Sada će biti novi ministar rada

Marin Piletić odlasi s mjesta ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Na tu dužnost dolazi prof. dr. Alen Ružić, specijalist interne medicine s užom specijalizacijom iz kardiologije i dugogodišnji nastavnik na Medicinskom fakultetu u Rijeci.

Riječ je o liječniku koji je gotovo cijelu profesionalnu karijeru vezao uz riječki KBC, ali i o osobi koju šira javnost pamti po jednoj osobnoj životnoj priči koja nadilazi uobičajene biografije zdravstvenih dužnosnika. Ružić je do 2011. godine bio predsjednik Stručnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma Thalassotherapia Opatija te pročelnik Zavoda za kardiologiju i kardiološku rehabilitaciju. Od 2011. obnaša dužnost pročelnika Odjela za kardiomiopatije, upalne i valvularne bolesti srca s ehokardiografskim laboratorijem unutar Zavoda za kardiovaskularne bolesti Klinike za internu medicinu KBC-a Rijeka.

No Ružićev životopis sadrži i jednu priču koja ga čini bliskijim široj javnosti. Naime, u razdoblju od pet godina izgubio je čak 98 kilograma tjelesne težine. S problemima pretilosti suočavao se od najranijeg djetinjstva — već u prvom razredu osnovne škole imao je 65 kilograma. Tijekom godina isprobavao je brojne dijete, ali bez trajnog uspjeha, a za vrijeme studija njegova je tjelesna težina narasla do 186 kilograma.

Kao specijalist interne medicine odlučio je znanstvena znanja o prehrani i metabolizmu primijeniti na sebi. U intervjuu iz 2015. godine koji je prenio Torpedo Media govorio je kako rješenje nije u ekstremnim režimima, već u razumijevanju načina na koji tijelo funkcionira. Naglašavao je važnost ritma obroka, sporijeg jedenja i svijesti o osjećaju sitosti, koji do mozga dolazi tek nakon dvadesetak minuta.

Tijekom specijalizacije, u razdoblju od pet godina, uspio je izgubiti gotovo stotinu kilograma i od tada stabilno održava tjelesnu težinu. Kako je sam znao reći, potreba za hranom nije isključivo fizička, već i emotivna, a razumijevanje te činjenice bilo je ključno u njegovoj promjeni. Ostaje za vidjeti na koji će način svoje kliničko, nastavničko, ali i osobno iskustvo prenijeti u vođenje Piletićevog resora.