Ukrajina dobila jedan od najmodernijih sustava protuzračne obrane: 'Započela je nova era'

Ukrajina je od utorka u posjedu jednog od najmodernijih sustava protuzračne obrane na svijetu. Raketni sustav IRIS-T SLM trebao bi je štititi od ruskih krstarećih projektila. Njemačka je u lipnju odgodila isporuku ovog oružja, koje je Kijevu obećao savezni kancelar Olaf Scholz.

Ukrajina je sada dobila prvi od četiri raketna sustava za kopneno lansiranje raketa. Ostali će, kako se očekuje, biti isporučeni Ukrajini do kraja sljedeće godine, piše Deutsche Welle.

Ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov pozdravio je prvu isporuku IRIS-T SLM (Surface Lainched Medium Range), napisavši na Twitteru da je nastupila "nova era" u protuzračnoj obrani Ukrajine. Potom je dodao da su slični sustavi iz SAD-a također "na putu" za Ukrajinu.

A new era of air defence has begun in 🇺🇦. IRIS-Ts from 🇩🇪 are already here. 🇺🇸 NASAMS are coming. This is only the beginning. And we need more. No doubt that russia is a terrorist state.

There is a moral imperative to protect the sky over 🇺🇦 in order to save our people. pic.twitter.com/jvbXUwDjc8