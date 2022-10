Problem za mobilizirane Ruse: Važan dio opreme moraju sami kupiti, a cijena je znatno porasla

Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva objavilo je najnovije obavještajne informacije o situaciji u Ukrajini te se osvrnulo na mobilizirane ruske rezerviste koji si, kako navodi, moraju sami kupovati dio potrebne opreme.

- Kontingenti mobiliziranih ruskih rezervista raspoređeni su u Ukrajinu tijekom posljednja dva tjedna. Njihova prosječna razina osobne opreme gotovo je sigurno niža od ionako loše opskrbe prethodno raspoređenih trupa. Mnogi rezervisti vjerojatno će morati kupiti vlastite pancirne prsluke, posebice moderni prsluk 6B45 - navodi britansko ministarstvo.

Taj se prsluk, navodi ministarstvo, u travnju prodavao za oko 12.000 rubalja, odnosno oko 190 dolara. Njegova je cijena sada, naime, znatno viša pa se on na ruskim internetskim stranicama prodaje za 40.000 rubalja, što je oko 640 dolara.

- Godine 2020., ruske su vlasti objavile da je ruskoj vojsci isporučeno 300.000 pancirnih kompleta "Ratnik", što je dovoljno za opremanje snaga koje su trenutno raspoređene u Ukrajini. Endemska korupcija i loša logistika ostaju jedan od temeljnih uzroka lošeg učinka Rusije u Ukrajini - zaključuje ministarstvo.

Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je, podsjetimo, 21. rujna djelomičnu vojnu mobilizaciju. Brojni svjetski čelnici i dužnosnici osudili su taj potez, a on se nije svidio niti mnogim Rusima koji su nedugo nakon donošenja odluke odlučili napustiti svoju zemlju.

