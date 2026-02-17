Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 234
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STRAŠAN INCIDENT

Uhićeni pripadnici francuske ljevice zbog ubojstva desničarskog aktivista

Foto: REUTERS
1/4
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
17.02.2026.
u 22:41

U ponedjeljak je tužitelj u Lyonu Thierry Dran rekao da je otvorena istraga o ubojstvu

Četiri osobe, uključujući asistenta francuskog zastupnika krajnje ljevice, uhićene su zbog sumnje na sudjelovanje u ubojstvu aktivista krajnje desnice, rekao je u utorak policijski izvor. Quentin Deranque (23) umro je u subotu nakon što su ga aktivisti krajnje ljevice pretukli na smrt ispred konferencije u Lyonu koju je održala Rima Hassan, zastupnica krajnje ljevice u Europskom parlamentu. Videozapisi smrtonosne borbe dijelili su se na društvenim mrežama. Iako su sukobi između krajnje ljevice i krajnje desnice uobičajeni u Francuskoj, Deranqueovo ubojstvo otkrilo je razmjer političkih napetosti u zemlji koja se bori s gotovo dvogodišnjom institucionalnom krizom.

Nasilni incident je također zaoštrio stavove prema ekstremno lijevoj stranci Nepokorena Francuska (LFI), dok je istovremeno omogućio krajnjoj desnici da se prikaže kao žrtva političkog nasilja. Među uhićenima je i asistent zastupnika LFI-ja Raphaela Arnaulta, rekao je izvor koji je govorio pod uvjetom anonimnosti. Arnault nije zasad odgovorio na zahtjev za komentar. Govoreći na društvenim mrežama, čelnik stranke Jean-Luc Melenchon pozvao je na smirenost. "Nemojmo poticati da se zakon uzima u vlastite ruke", rekao je.

U ponedjeljak je tužitelj u Lyonu Thierry Dran rekao da je otvorena istraga o ubojstvu Deranquea, što je dovelo do široke osude LFI-ja. Jordan Bardella, predsjednik stranke krajnje desničarskog Nacionalnog okupljanja, rekao je da je Melenchon "ubojicama otvorio vrata Nacionalne skupštine". Francuski predsjednik Emmanuel Macron također je apelirao na smirenost.

Mađarski ministar prijeti Hrvatskoj: 'Preko JANAF-a moraju omogućiti transport ruske sirove nafte'
Ključne riječi
ubojstvo Francuska desnica ljevica aktivisti

Komentara 1

Pogledaj Sve
SI
Sivooki
23:00 17.02.2026.

Čovjek je ubijen, ali "desnica se prikazuje žrtvom"...? Koliko moraš imati izokrenut um...?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!