Troje poginulih u eksploziji vojnog objekta sjeverno od St. Peterburga

Tri su osobe poginule u utorak nakon urušavanja dijela zgrade u vojnom objektu u gradu Sertolovu u ruskoj Lenjingradskoj oblasti, izjavio je regionalni guverner Aleksandar Drozdenko.
Kanal Mash na platformi Telegram ranije je izvijestio da je došlo do eksplozije u zgradi vojne policije. Točan uzrok incidenta zasad ostaje nejasan, piše Reuters. Sertolovo se nalazi četrdesetak kilometara sjeverno od Sankt Peterburga.
Prema izvješćima ruskih medija, u incidentu je ozlijeđeno nekoliko ljudi, a eksplozija se mogla čuti s udaljenosti od nekoliko kilometara.
„Nakon raščišćavanja ruševina na mjestu urušavanja administrativne zgrade u vojnom objektu u Sertolovu pronađena su tijela triju žrtava“, napisao je Drozdenko na svom Telegram kanalu.
