TRAGIČNA EKSPLOZIJA

Troje poginulih u eksploziji vojnog objekta sjeverno od St. Peterburga

Joint Russia-Belarus "Zapad-2025" military drills near Borisov
Foto: Reuters/Pixsell/Ilustracija
1/2
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
17.02.2026.
u 20:07

Prema izvješćima ruskih medija, u incidentu je ozlijeđeno nekoliko ljudi, a eksplozija se mogla čuti s udaljenosti od nekoliko kilometara.

Tri su osobe poginule u utorak nakon urušavanja dijela zgrade u vojnom objektu u gradu Sertolovu u ruskoj Lenjingradskoj oblasti, izjavio je regionalni guverner Aleksandar Drozdenko.

Kanal Mash na platformi Telegram ranije je izvijestio da je došlo do eksplozije u zgradi vojne policije.  Točan uzrok incidenta zasad ostaje nejasan, piše Reuters. Sertolovo se nalazi četrdesetak kilometara sjeverno od Sankt Peterburga. 

Prema izvješćima ruskih medija, u incidentu je ozlijeđeno nekoliko ljudi, a eksplozija se mogla čuti s udaljenosti od nekoliko kilometara.

„Nakon raščišćavanja ruševina na mjestu urušavanja administrativne zgrade u vojnom objektu u Sertolovu pronađena su tijela triju žrtava“, napisao je Drozdenko na svom Telegram kanalu.

poginuli eksplozija vojska Rusija

