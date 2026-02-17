Naši Portali
MEĐUNARODNA ESKADRILA

Od ruskih raketa i dronova Kijev brane ukrajinski, američki i nizozemski piloti

Autor
Danijel Prerad
17.02.2026.
u 20:10

F-16 se koriste za patrole, često noću, kako bi se maksimizirala radarska pokrivenost i mogućnosti brzog odgovora na nebu zasićenom signalima i ometanjem

Eskadrila sastavljena od ukrajinskih, američkih i nizozemskih pilota okupljena je za zaštitu zračnog prostora Kijeva, a ovi iskusni veterani, koji nisu više u vojnoj službi matičnih država, posebno se koriste za obranu od ruskih krstarećih raketa i dronova, piše francuski Inteligence Online. Oni navode kako su ukrajinske zračne snage posljednjih tjedana tiho okupile međunarodnu eskadrilu zaduženu za upravljanje njihovim novim F-16, okupljajući ukrajinske pilote i zapadne veterane, posebno iz američkih i nizozemskih zračnih snaga. Jedinica je brzo preuzela središnju ulogu u protuzračnoj obrani kijevske regije, koja je više puta bila meta raketnih napada i napada bespilotnim letjelicama, te je dio postupnog jačanja flote koju Zapad isporučuje Ukrajini.

F-16 piloti rat u Ukrajini

DU
Dubokogrlo
21:19 17.02.2026.

glupost imati f16 u zraku da te zastiti od dronova, cime raketom od pola miliona.

MA
Maslac
20:57 17.02.2026.

To znaju i ptice na grani! Bore se nacisti, strani placenici i oni koji su natjerani.

DR
DrJok
20:20 17.02.2026.

od rusa nema odbrane. sto se pre to shvati na zapadu, utoliko bolje po zapad, naravno. ali zbog manjka inteligencije nema bojazni da ce shvatiti u skorije vreme.

