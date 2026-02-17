Od ruskih raketa i dronova Kijev brane ukrajinski, američki i nizozemski piloti

Eskadrila sastavljena od ukrajinskih, američkih i nizozemskih pilota okupljena je za zaštitu zračnog prostora Kijeva, a ovi iskusni veterani, koji nisu više u vojnoj službi matičnih država, posebno se koriste za obranu od ruskih krstarećih raketa i dronova, piše francuski Inteligence Online. Oni navode kako su ukrajinske zračne snage posljednjih tjedana tiho okupile međunarodnu eskadrilu zaduženu za upravljanje njihovim novim F-16, okupljajući ukrajinske pilote i zapadne veterane, posebno iz američkih i nizozemskih zračnih snaga. Jedinica je brzo preuzela središnju ulogu u protuzračnoj obrani kijevske regije, koja je više puta bila meta raketnih napada i napada bespilotnim letjelicama, te je dio postupnog jačanja flote koju Zapad isporučuje Ukrajini.