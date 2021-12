Uhićen mlađi brat Filipa Zavadlava: Drogirao se u automat klubu i na podu ostavio špricu

Stanislav Zavadlav, mlađi brat Filipa Zavadlava, nepravomoćno osuđenog na 40 godina zatvora zbog trostrukog ubojstva u Splitu, zaključao se jučer u zahod automat kluba u Ulici Domovinskog rata u Splitu kako bi se drogirao. Iz automat kluba su nazvali policiju da intervenira.

Policija je uhitila Zavadlava koji je u zahodu ostavio špricu nakon što je ubrizgao heroin. Uručen mu je prekršajni nalog za drogiranje na javnom mjestu, odnosno, prekršaj članka 20. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te za prekršaj članka 45. Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga koji zabranjuje odlaganje ili ostavljanje uporabljenih igala i šprica na mjestima koja nisu posebno određena za te svrhe u skladu s propisima koji važe za postupanje s opasnim otpadom, piše Dalmatinski portal.

Jutros je priveden na Prekršajni sud zbog prekršaja iz članka 11. i članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Prvi se odnosi na skitnju. Policija je utvrdila da Stanislav više ne živi na prijavljenoj adresi na Lovretu, već spava u napuštenom vagonu na Kopilici. Nema sredstava za život, luta po ulicama i drogira se. Za drugi prekršaj je prijavljen jer je pod poprskao krvlju dok se drogirao pa je prestrašio djelatnicu koja je pozvala policiju. Za jedan i drugi prekršaj policija traži 45 dana zatvora. Nakon ispitivanja pušten je da se brani sa slobode.

Stanislav Zavadlav godinama je u problemu s drogom. Državno odvjetništvo tereti Filipa Zavadlava da je pobio trojicu hicima iz kalašnjikova kako bi se osvetio za maltretiranja koja su proživjeli on i mlađi brat od osoba iz narko miljea. To je bila kvalifikacija za teško ubojstvo, no na koncu suđenja Zavadlav je osuđen za 'obično' trostruko ubojstvo bez elemenata osvete.