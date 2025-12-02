Naši Portali
Najnovije vijesti
PRITVORENA FEDERICA MOGHERINI

Velika akcija EPPO-a: Uhićena bivša šefica europske diplomacije

FILE PHOTO: EU Summit in Brussels
Foto: POOL/REUTERS
Autor
Tomislav Krasnec
02.12.2025.
u 14:08

Talijanska političarka, koja je bila i potpredsjednica Europske komisije od 2014. do 2019., najviše je rangirana (bivša) europska dužnosnica koju je EPPO u dosadašnjem radu u cijeloj Europi obuhvatio u svojim istragama koje su dovele do uhićenja.

Federica Mogherini, bivša visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, od 2020. rektorica uglednog sveučilišta College of Europe, nalazi se među troje pritvorenih u jutrošnjoj akciji Ureda europskih javnih tužitelja (EPPO) u Belgiji. Talijanska političarka koja je bila i potpredsjednica Europske komisije od 2014. do 2019. najviše je rangirana (bivša) europska dužnosnica koju je EPPO u dosadašnjem radu u cijeloj Europi obuhvatio u svojim istragama koje su dovele do uhićenja.

EPPO je u priopćenju objavio detalje akcije, ne navodeći imena osumnjičenih, a informaciju o tome da je i Federica Mogherini među pritvorenim osobama objavili su belgijski mediji Le Soir i L’Echo. EPPO-ovi istražitelji, na temelju sudskog naloga i uz pomoć belgijskih policajaca, upali su danas u prostorije sveučilišta College of Europe u belgijskom gradu Brugesu, zatim u prostorije Europske službe za vanjsko djelovanje EEAS u Bruxellesu, kao i u domove osumnjičenih. 

EPPO je pokrenuo akciju pod opravdanom sumnjom da je Diplomatska akademija Europske unije, 9-mjesečni program osposobljavanja za mlade diplomate iz svih država članica Unije, bio nezakonito ugovoren između EEAS-a i College of Europe, čiji su predstavnici navodno bili unaprijed obaviješteni o javnom natječaju prije no što ga je EEAS objavio. 

Belgijski list L’Echo javlja da je među uhićenima i Stefano Sanino, talijanski diplomat koji je od 2021. do 2024. bio glavni tajnik EEAS-a, a ranije u karijeri i ravnatelj Komisijine Opće uprave za proširenje u vrijeme kad je Hrvatska dovršila pristupne pregovore i ušla u Europsku uniju. 

LO
Lolita3
14:22 02.12.2025.

EU je majka svih korupcija.

Avatar southman
southman
14:26 02.12.2025.

Napokon je krenulo !

DK
Darac Komarac
14:14 02.12.2025.

cijeli EU parlament je na nečijem platnom spisku meni se čini

