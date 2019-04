Ubijen pas u tipu dogo argentino koji je ozlijedio dječaka iz Ferdinandovca

Još jedan pas ubijen je zbog vlasnika

Veterinarski inspektori zaduženi za provođenje Zakona o zaštiti životinja, a i Pravilnika o opasnim psima donesenog na temelju Zakona, odlučili su ubiti psa jer njegov vlasnik ne može ili ne želi ispuniti obveze držanja opasnog psa. A psa su proglasili opasnim nakon što je, kažu, ničim izazvan ozlijedio 15-godišnjaka. Bio je u to vrijeme vezan lancem, ali to inspektori nigdje ne spominju. Nitko nije htio javno potvrditi što se u dvorištu dogodilo, iako ima svjedoka koji kažu da je dječak psa ipak izazivao.

Koliko je obitelji bilo stalo do psa potvrđuje i to što su ga svojom odlukom da ne postupe po Pravilniku osudili na smrt. I nije im bilo važno što neće dobiti šansu za nastavak života u nekom drugom dvorištu, nekoj drugoj obitelji kojoj ne bi bio samo dodatak za život na lancu.

Kako ističu u inspektoratu, pas nije bio ni na provjeri stupnja socijalizacije jer nisu ispunjene propisane obveze u svrhu daljnjeg držanja psa u skladu s odredbama Pravilnika. I nitko se nije potrudio pronaći rješenje, psu nisu ni pružili priliku za nastavak života. Najlakše je bilo ubiti ga i opravdanje potražiti u Pravilniku. A njega nije odbio provesti pas, već njegov vlasnik. No glavom je ipak platio pas.

Otto je, izgleda, bio samo jedan tračak nade da će pse prestati ubijati zbog grešaka njihovih vlasnika.