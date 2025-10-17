U Zaprešiću je posađena prva hrvatska urbana Crošnjica - šumica od 24 različite biljne vrste

Savez izviđača Hrvatske i kreativna agencija HEARTH, inicijatori najnovijeg hrvatskog eko projekta CROŠNJICA, u petak su u Zaprešiću, povodom 30. rođendana Grada Zaprešića, uz pomoć čak 150 volontera posadili prvu hrvatsku urbanu Crošnjicu. Zaprešićka Crošnjica posađena je u dvorištu Osnovne škole Ljudevita Gaja, a okupljeni učenici nisu skrivali oduševljenje što su i sami sudjelovali u sadnji ove urbane šumice u vlastitom dvorištu.

Pilot projekt Crošnjice započeo je još u svibnju kada je posađena prva medonosna Crošnjica u općini Kamanje, a sadnjom Crošnjice u Zaprešiću sada je po prvi puta posađena urbana, gradska Crošnjica s glavnim ciljem ublažavanja toplinskih otoka i stvaranja povoljnijih mikroklimatskih uvjeta.

Crošnjica je šumica posađena na maloj površini (oko 200m2) koju čine više skupina autohtonog bilja - stabla, grmovi i prizemno rašće.

Nastala je prema japanskoj Miyawaki metodi u kojoj se započinje sadnjom svih slojeva šume istovremeno. Ovakva metoda podrazumijeva i obaveznu obradu tla i to prvenstveno kroz meliorativne zahvate (podrivanje, navoz organskog gnojiva, oranje, frezanje).

Sadnja Miyawaki metodom donosi više pogodnosti te su ovakve šumice jednostavne za sadnju, samoodržive su i zahtijevaju vrlo malo održavanja, a visoka bioraznolikost biljnih vrsta znači da će drveće biti otpornije.

Crošnjica u Zaprešiću, osim što će doprinijeti ublažavanju klimatskih promjena, bit će domaćin raznolikom spektru biljnih i životinjskih vrsta na malom području, poticat će lokalnu bioraznolikost, utjecat će na smanjenje buke, ali i vezati na sebe čestice prašine čime će dodatno pomoći ljudskom zdravlju. Posebno bitna uloga Crošnjice je i edukativna jer će djeca kroz Crošnjicu učiti o mnogim biljnim vrstama koju ju čine, a kako se šumica razvija, tako će se na malom uzorku moći simulirati proces koji u prirodi traje značajno duži period vremena.

Na sadnji prve hrvatske Crošnjice, uz volontere Saveza izviđača Hrvatske i agencije HEARTH, sudjelovali su učenici i nastavnici Osnovne škole Ljudevita Gaja iz Zaprešića i volonteri glavnog pokrovitelja projekta iz Atlantic grupe.

Zaprešićka Crošnjica sastoji se od čak 196 sadnica koje čine 24 različite biljne vrste. Mališani su tako, uz pomoć izviđača, sadili grmlje i prizemno rašće pa se tu našlo i sadnica ribizla, maline, ogrozda, borovnice, aronije i dr.

Odrasli volonteri sadili su stablašice, od čega najviše sadnice hrasta, javora, jasena, jele, vrbe i dr.

Nakon što su sve sadnice posađene, na red je došlo postavljanje piljevine na cijelu površinu Crošnjice koja će kao pokrov štititi sadnice od mraza i korova, nakon čega su se u Crošnjici napravile i male šljunčane stazice koje će služiti da se Crošnjicom može prolaziti i upoznavati se sa svim prisutnim biljkama koje su posebno označene oznakama na hrvatskom i latinskom jeziku.

Osnovnoškolcima koji su sudjelovali u sadnji Crošnjice ovo je iskustvo bilo zaista posebno i svi su rado sudjelovali u cijelom procesu nastanka Crošnjice, koja će ionako ostati njima na čuvanje.

„Svi zajedno smo ponosni na projekt Crošnjica i činjenicu da je baš naša škola odabrana da se ovdje posadi. Uzbuđeni smo zbog ovog projekta i vjerujemo kako će naši učenici unutar Crošnjice proučavati bilje i gledati kako šumica raste i razvija se te da će u konačnici i oni sami razviti veći interes za prirodu.“ – izjavio je Tomislav Cerinski, ravnatelj Osnovne škole Ljudevita Gaja iz Zaprešića.

Sadnju zaprešićke Crošnjice pomogao je u realizaciji i nabavci sadnica glavni pokrovitelj, Atlantic grupa, čijih je 30-ak volontera aktivno sudjelovalo u sadnji stabala i izradi stazica.

„Sudjelovanjem u sadnji zaprešićke Crošnjice, Atlantic grupa kroz svoj Dan vrijednosti nastavlja promicati volontiranje, zajedništvo i brigu za okoliš. Ovaj projekt posebno je važan i u kontekstu naših ESG ciljeva – jer vjerujemo da održivost, društvena odgovornost i uključivanje zajednice moraju biti važan faktor poslovanja.“ – izjavila je Majda Berislavić, rukovoditeljica upravljanja učenjem i razvojem u Atlantic grupi.

Sadnju zaprešićke Crošnjice pomogao je i Grad Zaprešić kroz svoje komunalno poduzeće, a zamjenik gradonačelnika Zaprešića, Željko Barun koji je pozdravio sve okupljene, pohvalio je ovu inicijativu istaknuvši nadu da će se u Zaprešiću posaditi još mnogo novih Crošnjica.

Organizatori projekta, Savez izviđača Hrvatske i kreativna agencija HEARTH, prva hrvatska i regionalna agencija za društveno odgovorne projekte, zajedno su već osmislili i provode neke od najuspješnijih društveno korisnih projekata (BORANKA, CO2MPENSATING BY PLANTING i ŠUMOBORCI). Projekt CROŠNJICA, koji je osmišljen u suradnji sa stručnjacima šumarske i agronomske struke koji su aktivno uključeni u sve dijelove provedbe projekta, u narednom razdoblju projekt planiraju proširiti širom Hrvatske te ovim putem pozivaju zainteresirane jedinice lokalne samouprave, obrazovne institucije i kompanije da im se jave za uključivanje u projekt Crošnjica.