Desetljeća uvoza nafte i plina bacili su Europu na koljena: Energetsku slobodu možemo imati samo na jedan način

Budućnost je jasna– Europa mora ubrzati ulaganja u obnovljive izvore kako bi osigurala energetsku stabilnost, gospodarsku otpornost i sigurnost. Jedna je to od glavnih teza knjige Europska energetska neovisnost kroz ulaganja u obnovljive izvore energije: Snaga slobode. Autori dr. sc. Julije Domac, Velimir Šegon i Filip Dumitriu kroz analizu trenutnih geopolitičkih izazova, klimatske krize i energetske ovisnosti istražuju kako obnovljivi izvori mogu postati temelj suvereniteta, sigurnosti i gospodarske otpornosti. Studije slučaja iz Irske, Estonije, Danske, Hrvatske i drugih zemalja pružaju konkretne primjere uspjeha i prepreka u energetskoj tranziciji o čemu za Večernji list razgovara ravnatelj REGE-e i jedan od autora knjige Julije Domac.