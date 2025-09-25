Budućnost je jasna– Europa mora ubrzati ulaganja u obnovljive izvore kako bi osigurala energetsku stabilnost, gospodarsku otpornost i sigurnost. Jedna je to od glavnih teza knjige Europska energetska neovisnost kroz ulaganja u obnovljive izvore energije: Snaga slobode. Autori dr. sc. Julije Domac, Velimir Šegon i Filip Dumitriu kroz analizu trenutnih geopolitičkih izazova, klimatske krize i energetske ovisnosti istražuju kako obnovljivi izvori mogu postati temelj suvereniteta, sigurnosti i gospodarske otpornosti. Studije slučaja iz Irske, Estonije, Danske, Hrvatske i drugih zemalja pružaju konkretne primjere uspjeha i prepreka u energetskoj tranziciji o čemu za Večernji list razgovara ravnatelj REGE-e i jedan od autora knjige Julije Domac.
Desetljeća uvoza nafte i plina bacili su Europu na koljena: Energetsku slobodu možemo imati samo na jedan način
Autori knjige dr. sc. Julije Domac, Velimir Šegon i Filip Dumitriu kroz analizu trenutnih geopolitičkih izazova, klimatske krize i energetske ovisnosti istražuju kako obnovljivi izvori mogu postati temelj suvereniteta, sigurnosti i gospodarske otpornosti
S političkom odlučnošću tranzicija (sve tranzicije, ne samo energetske) postale su birokratska noćna mora, a EU je potonula, postala nekonkurentna i još više zaostala za Amerikom i Azijom.
Koja hrpa gluposti. Za sve za što treba "politička volja" ne može donijeti "energetsku stabilnost, gospodarsku otpornost i sigurnost". Politička volja, čitaj subvencija i financijska potpora ne donosi ništa dobra. Ili si isplativ ili nisi. U globalnom tržištu samo too vrijedi... obnovljivi to nisu i tu je kraj razgovora...
Ma koja tranzicija bitno da se klupe farbaju u dugine boje. To je primarno uvesti u zakone. A to što nemamo mesa voča i povrča za prehranit zemlju ma koga to briga uipče Političari ionako imaju para koliko god nešto skupo bilo za platit