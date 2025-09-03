Za nekoliko tjedana nestat će najveći i najstariji ledenjak

Jedan od najvećih i najstarijih svjetskih ledenjaka, famozni A23, mogao bi nestati za svega nekoliko tjedana. Prije 40 godina odvojio se od Antarktike, a svoj će životni vijek završiti u južnom Atlantskom oceanu. Početkom ove godine težio je nešto manje od trilijun tona i bio je dvostruko veći od Londona i njegove šire okolice. Gigantski blok smrznute slatke vode zbog svoje je veličine nakratko prijetio hranilištima pingvina na udaljenom otoku u južnom Atlantiku da bi naposljetku promijenio rutu. Prema analizi satelitskih snimaka Copernicusa, EU službe za promatranje Zemlje, ledenjak je trenutačno manji od polovine svoje izvorne veličine, ali još uvijek ima impozantnih 1770 četvornih kilometara u duljini i oko 60 kilometara u najširem dijelu. Posljednjih tjedana odlomili su se ogromni komadi površine od oko 400 četvornih kilometara, ali oni manji predstavljaju veliku prijetnju brodovima.

– A23 raspada se dramatičnom brzinom. U suštini truli odozdo. Voda je pretopla da bi opstao pa se neprestano topi. Očekujem da će proces trajati nekoliko tjedana i u doglednoj budućnosti ledenjak neće biti prepoznatljiv – rekao je za AFP Andrew Meijers, fizički oceanograf iz Britanskog antarktičkog istraživanja. A23 odlomljen je od antarktičkog ledenog pokrova 1986., ali brzo je ostao prikovan za morsko dno u Weddellovu moru, gdje je ostao zaglavljen četiri desetljeća.