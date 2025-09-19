Heroji obnovljive energije: Predstavljeni pobjednici nagradnog natječaja za zelene projekte

U sklopu nagradnog natječaja „Heroji obnovljive energije“, koji prepoznaje i nagrađuje najbolje zelene projekte u Hrvatskoj, objavljeni su pobjednici u tri kategorije. Natječaj je organizirala udruga Argonauta, a pobjednici su odabrani temeljem online glasovanja, koje je bilo otvoreno za sve zainteresirane. Iako će svečana dodjela nagrada biti održana u jesen 2025. godine, pobjednici su već poznati.

U kategoriji Turizam, pobjednik je Villa Almas iz Neorića, Splitsko-dalmatinska županija. Ovaj luksuzni smještajni objekt implementirao je sustav solarnih panela, čime je značajno smanjio svoju potrošnju električne energije i emisiju CO₂. Osim toga, njihov pristup održivosti uključuje i korištenje ekoloških građevinskih materijala, te sustave za štednju vode i energije. Projekt pokazuje kako održivi turizam može biti i luksuzan i ekološki odgovoran.

U kategoriji Javne ustanove, nagradu je osvojila Javna ustanova Park prirode Medvednica. Ova institucija postavila je sunčanu elektranu snage 32 kW na krovove utvrde Medvedgrad, čineći je jednim od rijetkih spomenika kulture u Hrvatskoj s vlastitim izvorom obnovljive energije. Projekt ne samo da doprinosi energetskoj održivosti, već i educira posjetitelje o važnosti korištenja obnovljivih izvora energije.

U kategoriji Edukatori za energetsku održivost, pobjednik je OŠ Antuna Augustinčića – Zaprešić s projektom „Sunčana strana Augustinčića“. Ova škola implementirala je sustav solarnih panela, koji ne samo da pokrivaju energetske potrebe škole, već služe i kao edukacijski alat za učenike, koji uče o obnovljivim izvorima energije kroz praktičan rad. Projekt je inspirativan primjer kako obrazovne institucije mogu igrati ključnu ulogu u podizanju svijesti o energetskoj održivosti među mladima, integrirajući inovativne tehnologije u nastavni proces.

Pobjednici su osvojili prestižna priznanja, a nagrade će omogućiti pobjednicima daljnji razvoj njihovih projekata i širenje pozitivnih praksi koje su od važnosti za energetski održivi razvoj. Natječaj „Heroji obnovljive energije“ ističe važnost pojedinaca i organizacija koji svojim radom i projektima aktivno doprinose održivosti i smanjenju negativnih utjecaja na okoliš. Pobjednici ovogodišnjeg natječaja svojim su projektima pokazali da energetska održivost nije samo tehnički izazov, već i prilika za inovacije, edukaciju i jačanje zajednice. Njihovi primjeri služe kao inspiracija i poziv na akciju za sve nas. Svečana dodjela nagrada bit će održana u jesen kada će pobjednici službeno preuzeti svoje nagrade.