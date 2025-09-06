Olujni valovi na obalu izbacuju misteriozne kugle: Njihova pojava brine i znanstvenike

Na mediteranskim obalama, nakon olujnih valova, pojavljuju se tajanstvene kugle koje na prvi pogled izgledaju poput palih kokosa ili sklupčanih krznenih životinja. Zovu se Neptunove kugle, a zapravo su kompaktni snopovi morske trave Posidonia oceanica. Ove neobične formacije nisu samo prirodni fenomen, već i pokazatelj ozbiljnog problema zagađenja plastikom u Sredozemnom moru. Posidonia oceanica, poznata i kao Neptunova trava, raste u prostranim podvodnim livadama duž obala Sredozemlja.

Njeni listovi, usidrani za morsko dno, otpadaju i formiraju kuglice koje valovi nose prema obali. Tijekom tog procesa, kuglice djeluju poput podvodnih kotrljajućih korova, skupljajući plastiku – od ambalaže za hranu, vrećica i čepova do mikroplastike, čestica manjih od 5 milimetara. U nekim slučajevima, pronalaze se čak i higijenski ulošci, tamponi i vlažne maramice, bačeni u kanalizaciju, piše Daily Mail.

Prema studiji koju je 2021. godine objavila profesorica Anna Sànchez-Vidal sa Sveučilišta u Barceloni u časopisu Scientific Reports, polovica uzoraka labavog lišća Posidonie sadržavala je plastične čestice – do 600 komada po kilogramu. Gušće kuglice, međutim, sadržavale su čak 1500 komada plastike po kilogramu, pokazujući koliko je ova biljka učinkovita u hvatanju otpada. Morske trave, poput Posidonie oceanice, evoluirale su prije 80 do 100 milijuna godina iz kopnenih trava i danas postoji oko 70 vrsta diljem svijeta, od Arktika do tropa. Osim što stvaraju estetski privlačne podvodne livade, one igraju ključnu ulogu u ekosustavu. Apsorbiraju višak hranjivih tvari, poboljšavaju kvalitetu vode, hvataju sediment i sprječavaju eroziju obala. Također, upijaju CO2 i ispuštaju kisik, čineći ih saveznikom u borbi protiv klimatskih promjena. Ove livade pružaju utočište stotinama vrsta riba i drugih morskih organizama, čineći ih ključnim dijelom bioraznolikosti.

'It's a way of the sea returning the trash to us': Why plastic-filled 'Neptune balls' are washing up on beacheshttps://t.co/0cgn1n23dL — GO GREEN (@ECOWARRIORSS) September 4, 2025

Neptunove kugle ne samo da čiste more, već i simbolično vraćaju plastiku na obale – tamo odakle najčešće dolazi. Ljudski otpad dospijeva u more putem plaža, vjetrom ili kroz kanalizacijske sustave. Kada se ove kuglice isplivaju na obalu, one podsjećaju na razmjere naše opsesije plastikom i potrebu za promjenom navika. Istraživanja provedena 2018. i 2019. na plažama Mallorce pokazala su da su livade Posidonie prirodni saveznici u borbi protiv zagađenja.

Međutim, one ne mogu same riješiti problem. Potrebni su sustavni napori za smanjenje plastičnog otpada, bolje upravljanje kanalizacijskim sustavima i podizanje svijesti o važnosti očuvanja mora. Neptunove kugle su više od prirodnog fenomena – one su prirodni čistači i upozorenje. Dok ova morska trava nastavlja skupljati plastiku iz Sredozemnog mora, postavlja se pitanje: što možemo učiniti kako bismo smanjili količinu otpada koji završava u našim oceanima? Odgovor leži u zajedničkim naporima pojedinaca, zajednica i vlada kako bi se smanjila upotreba plastike i zaštitile dragocjene morske livade koje su ključne za zdravlje našeg planeta.