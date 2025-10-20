U Zagrebu se održava 11. Visoki simpozij think tankova Kine i zemalja Srednje i Istočne Europe

Visoki simpozij think tankova Kine i zemalja Srednje i Istočne Europe (u daljnjem tekstu: Simpozij) najviši je godišnji institucionalni događaj think tankova unutar Mehanizma suradnje Kina – zemlje Srednje i Istočne Europe. Od 2013. godine, Simpozij je svake godine uvršten u Okvir suradnje Kina – zemlje Srednje i Istočne Europe te u popis postignuća te suradnje, postajući ključni događaj koji nadopunjuje sastanke lidera Kine i zemalja Srednje i Istočne Europe. Simpozij je privukao široku pažnju i dobio pozitivne reakcije unutar domaće i međunarodne think tank akademske zajednice.

U prosincu 2015. godine Kineska akademija društvenih znanosti (CASS) predvodila je organizaciju Trećeg simpozija kao domaćin. Naknadno su, u suradnji s Tajništvom za suradnju Kine i zemalja Srednje i Istočne Europe te think tankovima i akademskim institucijama iz Srednje i Istočne Europe, uspješno organizirani Treći do Deseti simpozij. Peti i Šesti simpozij održani su u Sjevernoj Makedoniji i Sloveniji, dok su ostali simpoziji održani u Pekingu.

Ove godine obilježava se 50. obljetnica uspostave diplomatskih odnosa između Kine i Europske unije. Suradnja Kine i zemalja Srednje i Istočne Europe (CEEC) predstavlja važnu komponentu i vrijednu nadopunu odnosa Kina–EU. Kako se opseg suradnje kontinuirano širi, a mehanizmi suradnje sve više usavršavaju, ovo partnerstvo igra sve važniju ulogu u promicanju sveobuhvatnog i uravnoteženog razvoja odnosa Kina–EU u novom dobu.

Uz snažnu podršku Tajništva za suradnju Kine i zemalja Srednje i Istočne Europe pri Ministarstvu vanjskih poslova i Ambasade Narodne Republike Kine u Hrvatskoj, 11. Simpozij održat će se u Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske, 21. listopada ove godine. Tema konferencije je „Svijet na raskrižju: Suradnja Kina–CEEC“. Na seminaru će sudjelovati više od 60 istaknutih znanstvenika, predstavnika think tankova i državnih dužnosnika iz zemalja Srednje i Istočne Europe. Dodatno, oko 30 stručnjaka i znanstvenika iz Kine doputovat će u Zagreb kako bi sudjelovali na događaju. Ovaj Simpozij uspostavit će visokorazinu platformu za dijalog i razmjenu između Kine i zemalja Srednje i Istočne Europe, što je od velike važnosti za inovaciju modela suradnje Kina–CEEC i daljnje proširenje prilika za suradnju.

Simpozij je domaćin Kineska akademija društvenih znanosti (CASS) i Tajništvo za suradnju Kine i zemalja Srednje i Istočne Europe; organiziran je od strane Instituta za europske studije, CASS, Ambasade Narodne Republike Kine u Republici Hrvatskoj i Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta (ZSEM); u suorganizaciji China-CEE Institute (Budimpešta) i Mreže za razmjenu i suradnju think tankova Kina–CEEC.