Kina je dokazala američkom predsjedniku da i ona ima oružje za njegov trgovinski rat, a još važnije – spremna ga je upotrijebiti

Carinski rat koji je američki predsjednik Donald Trump ubrzo nakon siječanjske inauguracije objavio cijelom svijetu, Dan oslobođenja, kako ga je cinično nazvao, i nije bio osobito iznenađenje. O tome je više puta govorio prije izbora i to je bilo posve u skladu s njegovim transakcijskim pristupom međunarodnoj trgovini, što se vidjelo i u njegovu prvom mandatu. Bio je to simbolički vrhunac Trumpove ekonomske doktrine i čin kojim su prosječne carinske stope, kako su izračunali ekonomisti, vraćene na razinu iz tridesetih godina prošlog stoljeća. Time je samo jednim potezom poništio sve ono što je proteklih gotovo stotinu godina ostvareno u mukotrpnom procesu liberalizacije međunarodne trgovine i smanjenja carinskih barijera, i to, paradoksalno, ponajviše zahvaljujući upravo Sjedinjenim Državama i Trumpovim prethodnicima u Bijeloj kući, kako republikanskim tako i demokratskim.
Kinezi su prije Xijeva dolaska na vlast donijeli zakone za centralizaciju rudnika strateških sirovina
