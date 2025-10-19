Naši Portali
TOMAHAWK JE 'POTREBAN AMERICI'

Iza Trumpova su novog zaokreta prema Rusiji Kina i rijetki zemni metali

Autor
Zoran Vitas
19.10.2025.
u 21:45

Tako se Rusiju mora natjerati da prekine rat, nakon čega bi vjerojatno uslijedila postupna normalizacija kako bi se moglo okrenuti Kini.

Sedam se milijuna ljudi okupilo u subotu navečer na 2700 lokacija u Sjedinjenim Državama kako bi prosvjedovali protiv politika Donalda Trumpa. Prosvjed je osmišljen mudro, nije se pozivalo na njegovu smjenu, nego upozoravalo na posljedicu njegovih postupaka kao i njegove administracije koje nalikuju na koračanje prema apsolutizmu. Stoga su se i prosvjedi zvali 'No Kings' – Nema kraljeva. Retorika Republikanske stranke oko prosvjeda bila je čudna, u najmanju ruku, nazivali su ih antiameričkima, primjerice. No, ništa od toga nije se previše dojmilo samog Trumpa koji nastavlja sa svojim zaokretima u politici prema ratu u Ukrajini. Kako je javio CNN, on ipak nije obećao rakete Tomahawk Volodimiru Zelenskom koji ga je posjetio u Bijeloj kući, a razgovor je opet, iako dug, bio vrlo napet i nelagodan. Trump je radije istaknuo kako bi priveo rat kraju bez korištenja Tomahawka, ali se u tome čak i bitnijom čini rečenica kako je to oružje 'potrebno Americi'. Protiv koga, automatski se postavlja pitanje, i čini se kako je odgovor – potencijalno protiv Kine.

Ključne riječi
Ukrajina prosvjedi Rusija Kina Trump

American_ninja
American_ninja
21:55 19.10.2025.

Kina je glavni ruski sponzor

