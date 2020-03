U zagrebačke ljekarne ušlo 18 ljudi koji su u samoizolaciji

Pozitivno na koronavirus, 25. dan od prvog slučaja, u Hrvatskoj je 128 oboljelih, troje od njih je na respiratoru, a petero je izliječeno, rečeno je na presici Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu.

- Samo jutros u zagrebačke ljekarne ušlo je 18 ljudi koji su prekršili mjeru samoizolacije. Silno se trudimo spriječiti da se virus širi. S obzirom na to da se ljudi ne pridržavaju mjera, razmišljamo o ozbiljnom podizanju mjera - rekla je dr. Maja Grba Bujević. Svi predstavnici Stožera danas su opet apelirali na javnost da se drži propisanih mjera, a brojni su gradovi zatvorili dječja igrališta. Moguće restriktivnije i "tvrđe" mjere najavio je i ministar Davor Božinović.

- Već nekoliko tjedana pozivamo starije ljude da ne izlaze iz domova, iz kuća, organizirale su se i skupine mladih i susjeda koji pomažu. Možemo napraviti da im se jednostavno zabrani, ali to je mjera koja nije lagana i, budemo li je donosili, ona će biti za njihovo dobro - poručio je ministar Božinović.

Istu poruku poslao je dr. Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a. Ravnatelj Capak demantirao je da su u KB-u Dubrava koronavirusom zaražena tri pacijenta te da se u bolnici u Klaićevoj događa išta osim mjera u skladu s ozbiljnosti situacije.

VIDEO Na parkiralištu KB Dubrava Hrvatska vojska montira mobilnu bolnicu za oboljele od koronavirusa

Hrvatska ima 800 respiratora, 500 stacionarnih i 300 transportnih i to je znatno veći kapacitet od mogućeg broja teško oboljelih pacijenata, ako gledamo kineski i talijanski scenarij. Hrvatska sudjeluje u zajedničkoj javnoj nabavi EU što će omogućiti dodatne respiratore, kazao je među ostalim ministar Vili Beroš u jednosatnom odgovaranju na brojna pitanja građana uživo na Facebook stranici Koronavirus.hr. Na pitanja o opasnosti za ukućane onih koji moraju raditi - osjetljive skupine poput bolesne djece, kroničnih bolesnika, starijih ljudi i autoimunih bolesnika, ministar je naveo da tu vrijede iste preporuke samozaštite i higijene stambenog prostora, unutar kojeg treba paziti na fizičke kontakte, kao kad je u kući oboljeli od gripe. Brzi testovi koji su se pojavili upitne su vjerodostojnosti i zato ćemo se držati ovih provjerenih. Ministar odbacuje sumnjičavost da je broj oboljelih veći od poznatog.

- Da je veći, bio bi i veći broj teško oboljelih i na respiratoru, a to se ne događa - kazao je. Na pitanje: zašto se samo petero oporavilo kazao je da je to zbog velikog opreza i jer liječnici žele biti potpuno sigurni da je osoba ozdravila. Izlasci na zrak vrlo su poželjni, ali ne u većim grupama od petero i s obaveznim razmakom od metar na otvorenom. Zaštitne maske nisu propisane kao obavezne jer one nisu apsolutno zaštićujuće - kad bi bile, ne bi bilo bolesnih. Beroš je kazao i da je šivanje maski kod kuće dobrodošla društvena aktivnost jer potiču solidarnost, ali da je njihova funkcionalnost upitna te da zdravstveni radnici na prvoj crti trebaju koristiti certificirane maske.

- Vlada je odustala od nabave zaštitnih maski i opreme u vrijednosti od 19 milijuna kuna zbog donacije 11,5 tona zaštitne opreme. U Hrvatsku stižu zaštitne maske i oprema, koje je donirao šeik iz Ujedinjenih Arapskih Emirata - kazao je ministar Beroš. Četvrta faza pandemije podrazumijevala bi karantenu za pojedina područja, ali će se uvijek nalaziti balans između sprečavanja kretanja i funkcioniranja života. U zagrebačkoj Areni počela je priprema prostora za sekundarni centar za liječenje oboljelih od koronavirusa kojima nije potrebno intenzivno liječenje dok će primarni centar, šatorsko naselje u dvorištu KB Dubrava, biti gotov u subotu.

VIDEO Mitovi o koronavirusu