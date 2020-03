'Premijer se testirao jer je imao simptome koronavirusa, došao je kao hitan slučaj'

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak pojasnio je zbog čega se premijer Andrej Plenković testirao na koronavirus.

– Premijer Plenković je imao simptome i bio je u kontaktu s ljudima iz inozemstva. Zbog simptoma mu je određena mjera. On nije trebao platiti, nego je došao kao hitan slučaj i uzet mu je uzorak. On je to htio napraviti kao odgovoran građanin. Nije morao jer to pokriva HZZO – rekao je Capak za RTL.

Još je jednom ponovio da svi trebaju izbjegavati socijalni kontakt s drugim ljudima.

– U situacijama u kojima ljudi izlaze van i na otvorenom su je teže prenošenja virusa. Ali nitko nije prenio i onaj drugi rečenice, ako ste na otvorenom prostoru izbjegavajte socijalne kontakte. Svi su izašli van, djeca se igraju i ostvaruju socijalni kontakt. Zbog toga ova odluka da ćemo unijeti strože mjere. Kaznu nećete dobiti ako nema tog socijalnog kontakta i ako nije javno okupljanje s više od pet osoba. Smisao je da izbjegnemo taj kontakt kada se može širiti virus. Imamo 700 kontakata oboljelih – rekao je.

