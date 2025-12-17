Naši Portali
POLICIJA RAPISALA TJERALICU

Uhićen bjegunac osuđen za pokušaj ubojstva policajca u Splitu: Miloša uhvatili u BiH

VL
Autor
Zoran Krešić/Hina
17.12.2025.
u 18:25

Miloš je uhićen u Grudama zbog više kaznenih djela, uključujući nasilničko ponašanje, oduzimanje pokretnine i posjedovanje opojnih droga, priopćila je policija navodeći samo inicijale uhićenog.

U Bosni i Hercegovini je uhićen Marko Miloš, osuđen u Hrvatskoj na 15 godina zatvora zbog pokušaja ubojstva specijalnog policajca Branka Budića 2007. godine u Splitu. Miloš je uhićen u Grudama zbog više kaznenih djela, uključujući nasilničko ponašanje, oduzimanje pokretnine i posjedovanje opojnih droga, priopćila je policija navodeći samo inicijale uhićenog. 

Policijski dužnosnik je Hini potvrdio kako se radi o Marku Milošu za kojim je Hrvatska raspisala tjeralicu. Njega je Vrhovni sud Hrvatske 2020. pravomoćno osudio na osam, a sudionika Vlatka Radića na sedam godina zatvora zbog pokušaja ubojstva Budića u središtu Splita 2007. godine. 

Budić, koji nije bio na dužnosti, primijetio je Miloša i Radića kako razbijaju parkirani automobil, prišao im je i predstavio se kao policajac. Miloš je tada nasrnuo na Budića, a potom pucao u njega iz pištolja. Pogodio ga je u natkoljenicu, a zatim ga najmanje šest puta udario pištoljem po glavi. Nakon što je teško ranjen pao na tlo, Miloš i Radić su Budića pokušali pregaziti motorom. Hrvatske vlasti su raspisale su tjeralicu za dvojcem koji su se sklonili u BiH. Vlasti susjedne zemlje nisu ih izručili jer posjeduju i bosanskohercegovačko državljanstvo.   

Ključne riječi
uhićenje ubojstvo policija BiH

