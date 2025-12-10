U Veleposlanstvu RH u Beču Christiana Uikiza glazbenim božićnim putovanjem svijetom raznježila publiku

U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beču, u utorak navečer održan je Božićni domjenak, na kojem su se uz predstavnike hrvatskih i gradišćanskohrvatskih udruga i njihove austrijske prijatelje okupili i brojni diplomati stranih zemalja akreditiranih u Austriji. Pozdravljajući sve nazočne, među njima i svoje strane kolege i diplomate, veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Austriji Daniel Glunčić je rekao kako je upravo u ovo predbožićno vrijeme važno naglasiti “značaj mira u Europi i svijetu, te sloge i zajedništva”. I nekako ususret Božiću duhovno “pronaći samoga sebe”. Hrvatski veleposlanik je posebno napomenuo kako su Hrvati u inozemstvu, pa tako i suvremeni hrvatski doseljenici i gradišćanski Hrvati u Austriji važni i vrlo uspješni promotori svoje domovine, koja prati i podupire njihov rad u izvandomovinstvu.

Nakon toga je Glunčić najavio koncertno večer poznate hrvatske jazz, pop i soul pjevačice rumunjskih korijena s bečkom adresom Christiane Uikize, koja je potom sve nazočne povela na čarobno “Glazbeno božićno putovanje oko svijeta”, uz pratnju sjajnog austrijskog glazbenika i pijanista Markusa Gaudriota. Naravno, i kroz Hrvatsku, izvodeći najljepše hrvatske božićne pjesme “Radujte se narodi”, “Svim na zemlji mir, veselje”, U se vrime godišća” … Ali i neizostavnu “Tihu noć” i ostale najpoznatije međunarodne božićne hitove i šansone na hrvatskom, rumunjskom, engleskom, francuskom, njemačkom, španjolskom, talijanskom….. U svakom slučaju, poliglotkinja Uikiza, koja je u ožujku ove godine nagrađena “Večernjakovom domovnicom”, kao najbolja pjevačica u hrvatskom iseljeništvu za 2024. godinu, ne samo svojim osebujnim glasom nego i vrlo atraktivnim stasom uveličala je u utorak navečer predbožićnu atmosferu u hrvatskom Veleposlanstvu.

Nazočna publika je Uikizu i njenog fantastičnog i izuzetno simpatičnog pijanistu Gaudriota, koji je već naučio i neke hrvatske riječi, nagradila burnim i dugotrajnim pljeskom i pozivom na “bis”. Sjajno uigrani glazbeni par, publici se je odužio još jednim glazbenim dodatkom. Prije nego je glazbenicima zahvalio što su impozantnim “Glazbenim božićnim putovanjem oko svijeta” stvorili osjećaj božićnog zajedništva, veleposlanik Glunčić je zahvalio opunomoćenom ministru u Veleposlanstvu RH u Beču Silviu Kusu, čiji je to bio posljednji radni dan, jer odlazi u mirovinu, na “dugogodišnjoj požrtvovnoj i uspješnoj suradnji na brojnim područjima, od politike i gospodarstva do brige oko gradišćanskih Hrvata itd.” Za mnoge nazočne bečke i gradišćanske Hrvate, posebice predstavnike hrvatskih udruga u Austriji je vijest o odlasku Silvia Kusa u mirovinu bilo iznenađenje, pa su pohitali zahvaliti mu na dosadašnjoj suradnji i zaželjeti mu svako dobro u mirovini.

Ali kako je poznato da diplomati teško napuštaju diplomatsku pozornicu jer su stekli brojna važna iskustva i poznanstva, vjerojatno ćemo i umirovljenog Silvia još koji put vidjeti, i u Beču. Potom je veleposlanik Glunčić zaželio svima sretan predstojeći Božić i Novu godinu i sve nazočne pozvao na Božićni domjenak. “Velika mi je čast večeras ponovno ovdje biti s vama. Hvala vam da ste se priključili i zajedno samnom pjevali i u taktu pljeskali. Bili ste sjajni. Posebno se zahvaljujem veleposlaniku Glunčiću i njegovom timu na ukazanom povjerenju, da već treći puta imam priliku nastupiti pred ovim eminentnim skupom”, rekla je Uikiza. Pozvala je sve nazočne na 31. prosinca dođu pred bečku Vijećnicu na doček Nove godine, gdje će od 23 sata do ponoći pjevati pred više stotina tisuća ljudi, uz glazbenu pratnju deseteročlanog benda.

Za Večernji list Uikiza je rekla kako joj “večerašnja interakcija s publikom, mnogo znači” dodavši: “Ovdje u Veleposlanstvu je uvijek jako lijepa božićna atmosfera. Ove naše hrvatske tradicionalne pjesme koje se pjevaju za Advent i Božić prilika su za posebno uživanje, da zatvoriš oči i uđeš u dubinu tog božićnog svijeta mira i blagoslova”. “Kolegice i kolege veleposlanici bili su vrlo dirnuti Božićnim koncertom. Svima nama tišina Božića i poruka božićnih pjesama daje neku posebnu nadu i snagu u ovo turbulentno vrijeme”, rekao je veleposlanik Glunčić nakon koncerta za Večernji list. Također je pregršt pohvala izrekao za “dojmljiv koncert Christine Uikize”. “Uikiza je jedna od naših hrvatskih glazbenih zvijezda u Austriji koja ususret Božiću uvijek s njenim posebnim repertoarom kombiniranja hrvatskih tradicionalnih božićnih pjesama i međunarodnih božićnih hitova te njenim jedinstvenim načinom interpretacije, raznježi goste i uzvanike”, istakao je hrvatski veleposlanik u Austriji.

Vezano uz odlazak Silvija Kusa u mirovinu veleposlanik Glunčić je rekao kako Veleposlanstvo RH u Austriji “gubi iskusnog diplomatu i suradnika, koji je pokrivao veliki i široki spektar raznih područja: od politike i gospodarstva preko kulture i odnosa s hrvatskom zajednicom u Austriji do gradišćanskih Hrvata”. I da ga mlađi sada moraju zamijeniti. “Naš zajednički diplomatski život, uvijek se je ispreplitao. Prvo u Njemačkoj, pa u Hrvatskoj i sada u Austriji”, rekao je Glunčić zaželivši Silviu Kusu svako dobro u zasluženoj mirovini. “Sjajan koncert. Puna dvorana i nasmijana lica dovoljno govore o zadovoljstvu koncertom Christiane Uikize, naše vrhunske umjetnice, koja je nastupila i u programu Godine kulture Austrija - Hrvatska 2017. godine u Beču, gdje se je Hrvatska svojom bogatom kulturno - glazbenom ponudom predstavila Austrijancima”, rekao je opunomoćeni ministar u Veleposlanstvu RH u Beču Silvio Kus za Večernji list.

“Za mene je danas, neplanirano, ali izuzetno ugodno i sjetno, s hrvatskim božićnim pjesmama i velikim brojem gostiju i predstavnika hrvatskih i gradišćanskohrvatskih udruga u Austriji, meni dragim ljudima iz Beča, Linza, Salzburga i Innsbrucka, pa sve do Željeznoga i Graza s kojima sam godinama surađivao, završio moj posljednji radni dan u Veleposlanstvu. Hvala svima na suradnji. Svi mi smo jedno zajedničko hrvatsko biće koje moramo podupirati”, istakao je Kus. Uz impozantnu napomenu, da je preko 32 godine radio u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, i da ima preko 42 godine radnog staža. I što na kraju reći nego fantastičan božićni koncert s tradicionalnim hrvatskim i svjetskim božićnim pjesmama u velebnom izdanju Christiane Uikize i jedan dirljiv rastanak od punokrvnog, dugogodišnjeg diplomate Silvia Kusa, kojeg će Bečani i svi ostali pamtiti.