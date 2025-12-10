Policija traga za muškarcem iz Splita i upozorava građane: 'Ako ga vidite, nemojte se približavati'

Policija moli građane za pomoć u pronalasku Andra Aglića, rođenog 2007. godine, hrvatskog državljanina s prebivalištem u Splitu čiji nestanak je danas prijavljen. Mladić se 10. prosinca 2025. udaljio s adrese stanovanja, nakon čega mu se gubi svaki trag. Slučaj vodi PU splitsko-dalmatinska. Andro je visok oko 195 cm, ima crnu kosu i plave oči. Prepoznatljiv je po tetovažama - na lijevoj ruci ima tetovirana četiri slova, a na zglobu lik ženske osobe. U trenutku nestanka bio je odjeven u crnu hudicu i crne hlače.
Policija upućuje važan apel građanima: ako uoče osobu s fotografije, neka joj se ne približavaju, već neka odmah obavijeste policiju na broj 192. Također, svi koji imaju bilo kakve informacije o Andru Agliću ili korisna saznanja koja bi mogla pomoći njegovom pronalasku, pozivaju se da to odmah dojave policiji na 192 ili putem web stranice nestali.gov.hr.
