POTRAGA U TIJEKU

Policija traga za muškarcem iz Splita i upozorava građane: 'Ako ga vidite, nemojte se približavati'

nestali.gov.hr
VL
Autor
Večernji.hr
10.12.2025.
u 14:02

Mladić se 10. prosinca 2025. udaljio s adrese stanovanja, nakon čega mu se gubi svaki trag

Policija moli građane za pomoć u pronalasku Andra Aglića, rođenog 2007. godine, hrvatskog državljanina s prebivalištem u Splitu čiji nestanak je danas prijavljen. Mladić se 10. prosinca 2025. udaljio s adrese stanovanja, nakon čega mu se gubi svaki trag. Slučaj vodi PU splitsko-dalmatinska. Andro je visok oko 195 cm, ima crnu kosu i plave oči. Prepoznatljiv je po tetovažama - na lijevoj ruci ima tetovirana četiri slova, a na zglobu lik ženske osobe. U trenutku nestanka bio je odjeven u crnu hudicu i crne hlače.

Policija upućuje važan apel građanima: ako uoče osobu s fotografije, neka joj se ne približavaju, već neka odmah obavijeste policiju na broj 192. Također, svi koji imaju bilo kakve informacije o Andru Agliću ili korisna saznanja koja bi mogla pomoći njegovom pronalasku, pozivaju se da to odmah dojave policiji na 192 ili putem web stranice nestali.gov.hr.

Avatar Hrvatska Domoljubna Cuga
Hrvatska Domoljubna Cuga
14:14 10.12.2025.

Policija traga za muškarcem iz Splita i upozorava građane: 'Ako ga vidite, nemojte se približavati jer je samoprozvani pravi hrvat koji se ponaša kao svoj na svome'

