ZASTOJ NA GRANICI

Novi granični prijelaz između Hrvatske i BiH bit će otvoren, ali neće proraditi

Novoizgrađeni granični prijelaz Gradiška čeka otvorenje
Foto: Dejan Rakita/Pixsell
Autor
Vedran Balen
10.12.2025.
u 15:46

Ceremonija u Novom Varošu održat će se bez početka rada zbog blokade u UNO-u BiH

Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto sudjelovat će u četvrtak otvorenju novog graničnog prijelaza između Hrvatske i BiH u Novom Varošu, no on vjerojatno neće biti pušten u promet kako je ranije planirano. Naime, u carinskoj upravi BiH ni u srijedu u posljednjem pokušaju nisu postigli dogovor o formiranju carinske ispostave na toj lokaciji i rasporedu carinskih službenika.

Na sastanku Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje (UNO), kako se u BiH naziva carinska uprava, članovi tog tijela nisu postigli suglasnost o izmjenama pravilnika o unutarnjoj organizaciji pa nisu ispunjeni formalni preduvjeti za uspostavu sustava carinskog nadzora na novom prijelazu na čije se otvaranje čeka godinama. Ministar financija BiH Srđan Amidžić novinarima je u Banjoj Luci kazao kako je ponovo presudio glas Zijada Krnjića koji je u Upravni odbor UNO imenovan kao stručnjak u ime Federacije BiH.

Novoizgrađeni granični prijelaz Gradiška čeka otvorenje
10.12.2025., Gradiska (BiH) – Novoizgradeni granicni prelaz Gradiska izmedu Hrvatske i BiH, smjesten uz rijeku Savu, sutra bi trebao biti svecano otvoren uz prisustvo delegacija BiH, Hrvatske i EU. No, apsurdno, iako je prelaz u potpunosti zavrsen i infrastrukturno spreman, promet preko njega nece biti odmah omogucen jer drzavne institucije BiH jos nisu usvojile sve nuzne pravilnike za pocetak rada. Photo: Dejan Rakita/Pixsell Photo: Dejan Rakita/PIXSELL
Foto: Dejan Rakita/Pixsell

- Na žalost, ništa dobro. Zijad Krnjić je ponovno oborio pravilnik i onemogućio funkcionalnost graničnog prijelaza. On smatra da to nije prioritet - kazao je Amidžić novinarima uz konstataciju kako je ovaj prijepor još jedan dokaz da je BiH neodrživa država. Pojasnio je kako će prijelaz u četvrtak biti samo "ceremonijalno otvoren", ali neće biti u funkciji. Rekao je kako bi on najradije i tu ceremoniju otkazao, no nju je zakazala predsjedateljica Krišto koja je na otvorenje pozvala i premijera Plenkovića, a on je dolazak potvrdio.

Novi prijelaz kod Gradiške na hrvatskoj je strani moderniziranom prometnicom povezan s autocestom Zagreb-Lipovac a tim će se pravcem ubuduće u BiH prelaziti preko novog mosta na Savi izgrađenog još prije tri godine. Vozila će putovanje prema unutrašnjosti BiH moći nastaviti autocestom koja je u punom profilu ranije izgrađena prema Banjoj Luci odnosno Doboju. Time će se ujedno značajno rasteretiti prekogranični promet jer će u funkciji ostati i postojeći i po pravilu iznimno opterećeni prijelaz koji prolazi kroz samo središte Bosanske Gradiške.

Kada bude pušten u promet prijelaz kod Gradiške funkcionirat će u privremenom režimu jer Hrvatska i BiH tek moraju dogovoriti izmjene postojećeg ugovora o graničnim prijelazima kojima će se točno utvrditi što se preko njega može prevoziti. Najavljena je i prekategorizacija još nekih prijelaza kako bi se oni otvorili za robni promet. Podsjetimo, izgradnja 20 milijuna eura vrijednog mosta na Savi završena je još 2022. godine.

FOTO Otvorena izložba o splitskim crkvenim saborima: Izloženi su Bašćanska ploča, Trpimirova darovnica, Splitski Evangelijar...
Novoizgrađeni granični prijelaz Gradiška čeka otvorenje
Ključne riječi
Hrvatska BiH Gradiška

AN
Antonio1952
16:25 10.12.2025.

Za napredak BiH su jos samo Hrvati iako su najvise obezpravljeni. Srbi gledaju prema Srbiji i Rusiji i da BiH sto vise nazaduje. Bosnjaci opet gledaju prema Turskoj i kako sto vise oduzeti prava Hrvatima jer Srbima ne mogu nista, oni imaju svoju tz. republiku. Hrvatski antifasisti ako zele novu balkansku federaciju neka se samo presele u BiH i vide kako to funkcionira iako je to mala Juga, bez Srbije, Kosova, Crne Gore itd.

CH
che99
16:19 10.12.2025.

dvije velesile, vele države nisu imale vremena sve usaglasiti i uskladiti jer su most izgradili munjevito, u 2 dana!!!

