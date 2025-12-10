Udruga prikuplja donacije: 'Cilj je da ovog Božića nitko ne bude gladan i nitko ne bude zaboravljen'

Udruga Dobra volja, koja djeluje već 11 godina, i ove godine priprema pakete za one kojima je to najpotrebnije. Kako ističu iz Udruge, oni obilaze bolesnu djecu, socijalno ugrožene obitelji te stare, same i zaboravljene ljude diljem Hrvatske. "Najmanja ruka često nosi najveću borbu. Zato su bolesna djeca uvijek naša posebna briga i tiha snaga. Njima ne nosimo samo darove, nego i poruku da nikada nisu sami", kažu iz Udruge.

"Posebno mislimo i na bake i djedove s malim mirovinama, koji često biraju između hrane i lijekova. Naš je cilj da ovog Božića nitko ne bude gladan i nitko ne bude zaboravljen", dodaju. Trenutno im, kako navode, najviše trebaju paštete, konzerve, trajno mlijeko, čokoladni namazi, začini i kava. Tjestenine, riže, ulja i šećera trenutno imaju dovoljno, ističu te pritom zahvaljuju svima koji su već pomogli.

"Za nekoga je jedna pašteta sitnica. Za nekoga je to doručak, ručak i večera. Ako nemate mogućnost donirati namirnice, i mala novčana pomoć puno znači jer se svaka pretvara u ono što je u tom trenutku najpotrebnije", poručuje udruga. Broj računa za donacije: HR05 2402 0061 1007 8707 5