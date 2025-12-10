Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
POMOĆ NAJPOTREBITIJIMA

Udruga prikuplja donacije: 'Cilj je da ovog Božića nitko ne bude gladan i nitko ne bude zaboravljen'

HU Dobra Volja
Foto: HU Dobra volja
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
10.12.2025.
u 17:23

Trenutno im, kako navode, najviše trebaju paštete, konzerve, trajno mlijeko, čokoladni namazi, začini i kava

Udruga Dobra volja, koja djeluje već 11 godina, i ove godine priprema pakete za one kojima je to najpotrebnije. Kako ističu iz Udruge, oni obilaze bolesnu djecu, socijalno ugrožene obitelji te stare, same i zaboravljene ljude diljem Hrvatske. "Najmanja ruka često nosi najveću borbu. Zato su bolesna djeca uvijek naša posebna briga i tiha snaga. Njima ne nosimo samo darove, nego i poruku da nikada nisu sami", kažu iz Udruge.

"Posebno mislimo i na bake i djedove s malim mirovinama, koji često biraju između hrane i lijekova. Naš je cilj da ovog Božića nitko ne bude gladan i nitko ne bude zaboravljen", dodaju. Trenutno im, kako navode, najviše trebaju paštete, konzerve, trajno mlijeko, čokoladni namazi, začini i kava. Tjestenine, riže, ulja i šećera trenutno imaju dovoljno, ističu te pritom zahvaljuju svima koji su već pomogli. 

"Za nekoga je jedna pašteta sitnica. Za nekoga je to doručak, ručak i večera. Ako nemate mogućnost donirati namirnice, i mala novčana pomoć puno znači jer se svaka pretvara u ono što je u tom trenutku najpotrebnije", poručuje udruga. Broj računa za donacije: HR05 2402 0061 1007 8707 5
Poznati datumi isplata mirovina: Stiže i dodatak, a od siječnja i nova povećanja
Ključne riječi
hrana donacije Udruga Dobra Volja

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!