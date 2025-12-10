Plenković o Tuđmanu: Graditelj slobodne i demokratske Hrvatske

Predsjednik Vlade Andrej Plenković istaknuo je u srijedu da je prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđmana bio vizionar čija je trajna politička ostavština ostvarenje višestoljetne težnje hrvatskog naroda o slobodnoj, demokratskoj međunarodno priznatoj državi.

„Obilježavajući 26. godišnjicu smrti prvog predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana, prisjećamo se njegovog državničkog vodstva i vizionarstva, zahvaljujući kojem je ostvarena višestoljetna težnja hrvatskog naroda o slobodnoj, demokratskoj i međunarodno priznatoj državi”, napisao je Plenković u objavi na društvenoj mreži X u povodu 26. obljetnice Tuđmanove smrti.

To je trajna politička ostavština prvog hrvatskog predsjednika koju moramo njegovati i nadograđivati, a to i činimo stalnim radom za boljitak hrvatskog čovjeka i razvoj našeg gospodarstva, naglasio je hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a.

Pritom ćemo uvijek čuvati istinu o Domovinskom ratu i štititi prava hrvatskih branitelja, koji su podnijeli najveću žrtvu u obrani Hrvatske u Domovinskom ratu, dodao je.

Franjo Tuđman, istaknuo je Plenković, zacrtao je europski put Hrvatske, koja je danas ponosna članica Europske unije i NATO-a, europodručja i schengenskog prostora, a nadomak smo i članstva u OECD-u. „Stoga ćemo i dalje politikom modernog suverenizma koristiti prednosti snažnog međunarodnog položaja Hrvatske za ostvarivanje ciljeva hrvatskog naroda u 4. desetljeću samostalnosti!”, poručio je premijer.