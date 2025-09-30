Nesreća razotkrila opasnost električnih vozila: Zbog 'estetske' promjene auto je postao smrtonosna zamka

Teška prometna nesreća s Teslom pokazala je ozbiljne opasnosti povezane s uvlačivim kvakama na električnim vozilima. Stručnjaci sada traže hitnu reakciju kako bi se omogućilo brzo otvaranje vrata u nuždi, čime bi se spasiteljima i putnicima olakšao izlaz u hitnim situacijama, piše Fenix.

Nesreća koja je početkom rujna u Schwerteeu (Sjeverna Rajna-Vestfalija) odnijela tri života, dogodila se kada je Tesla Model S izletio s ceste i udario u drvo. Vozilo se zapalilo, električni sustavi su otkazali, a kvake na vratima su vjerojatno ostale nefunkcionalne. Poginulo je dvoje djece na stražnjim sjedalima, dok je jedno dijete preživjelo, a vozač također nije preživio.

ciStručnjaci iz ADAC-a već dugo upozoravaju na rizike uvlačivih kvaka, a sada im se pridružio i Njemački savez vatrogasaca. Požarni stručnja zahtijevaju mehanički sustav koji bi omogućio otvaranje vrata u hitnim slučajevima, bez potrebe za dodatnim alatima. "Vozilo mora biti dizajnirano tako da vrata bude moguće otvoriti brzo i jednostavno, s obje strane, čak i kada su električni sustavi izvan funkcije", izjavio je Jörg Heck, zapovjednik vatrogasne postrojbe.

Tesla tvrdi da njezini automobili imaju hitnu funkciju za otvaranje vrata, no stručnjaci ističu da je ovaj sustav neispravan, posebno nakon druge fatalne nesreće. Uz to, crash testovi ne prikazuju sve rizike, budući da se u stvarnim nesrećama električni sustavi često pokvare. Euro NCAP će od 2026. godine početi smanjivati sigurnosne ocjene za modele koji ne omogućuju otvaranje vrata kada nestane napajanja, a UN-ova radna skupina već razmatra ovo pitanje. Savez vatrogasaca poziva sve proizvođače automobila da osiguraju mehanička rješenja za hitno otvaranje vrata na svim modelima kako bi se spriječile tragedije poput one u Schwerteeu.