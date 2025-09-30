Teška nesreća u Imotskom: Vozač izgubio nadzor i zabio se u rasvjetni stup

Jutros oko 5.05 sati na cesti DC-60 u Imotskom dogodila se teška prometna nesreća. Kako je izvijestila PU splitsko-dalmatinska, vozač koji se kretao iz smjera Imotskog prema Kamenmostu, izgubio je nadzor nad vozilom i udario u rasvjetni stup.
Na mjestu događaja su djelatnici Hitne pomoći i policija. Cesta je u tom dijelu zatvorena i promet se odvija zaobilazno kroz grad Imotski. Očevid je u tijeku.
- Prekinut je promet zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC60 u Imotskom. Obilazno se vozi gradskim prometnicama - izvijestio je HAK.
