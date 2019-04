U spremnike stavili benzin umjesto dizela, evo kako će kompenzirati štetu

Vozači koji su točili dizel gorivo na benzinskoj postaji u ulici Zbora narodne garde 8 u Splitu mogli bi se naći u velikim problemima.

Kako piše Slobodna Dalmacija, nečijom pogreškom u spremnicima za dizel našao se benzin pa postoji opasnost da su korisnici u svoja vozila natočili pogrešno gorivo. Pišu kako je jedan vozač krenuo na dužu vožnju, a iz servisa su ga obavijestili da je uzrok kvara na dizelskom motoru benzin. Za popravak su mu ispostavili račun od 22 tisuće kuna.

Ne zna se koliko je benzina završilo u spremnicima vozila, a Slobodna Dalmacija neslužbeno doznaje kako je cijela cisterna benzina završila u spremnicima za dizel. Riječ je o 18 tisuća litara ili o 36 tisuća ako je bila i prikolica.

INA je poslala i priopćenje vezano uz pogrešku zbog koje je benzin završio u spremniku za dizel.

– U nedjelju, 31. ožujka, u jutarnjim je satima zbog ljudskog faktora došlo do nenamjerne pogreške prilikom koje je u komoru cisterne za Eurodizel Class Plus gorivo utočeno benzinsko gorivo, a koje je posljedično utočeno i u spremnik za navedeno dizelsko gorivo na maloprodajnom mjestu Smokovik u Splitu. Prodaja navedenog goriva obustavljena je u ponedjeljak 1. travnja oko 9 sati ujutro, to jest, odmah nakon prve dojave kupca o problemu s gorivom. U navedenom razdoblju izdano je stotinjak računa.

Ovim putem ispričavamo se svim kupcima koji su zbog ovog propusta imali neugodnosti. Molimo sve kupce koji su kupili gorivo u navedenom razdoblju da se jave na Inin besplatni telefon na broj 0800 11 12 ili na ina-besplatni.telefon@ina.hr. Svi kupci koji se jave s računom, izvodom kartice ili čiji se identitet može utvrditi putem snimki videonadzora bit će obeštećeni.

Trenutačno se na maloprodajnom mjestu Smokovik prodaja odvija regularno te su sva goriva u ponudi ispravna. Zbog navedene nenamjerne pogreške, INA svojim kupcima na maloprodajnom mjestu Smokovik do nedjelje 7. travnja nudi premium goriva po cijeni regularnih – navodi se u priopćenju.

